Afgekickte Marion start zelf AA-groep: "Feestdagen zijn vreselijk voor verslaafden"

Donkere dagen rond kerst en de jaarwisseling, reclames vol gezelligheid, eten en drinken: hoe kom je met alle verleidingen die dagen door als je alcoholverslaafd bent? Marion Kramer uit Den Helder is ex-verslaafde. Ze hoopt met haar AA-praatgroep mensen met een alcoholverslaving juist in deze periode aan een gezondere leefstijl te helpen en eenzaamheid te verdrijven. "Je bespaart ze de hel."

Marion en haar hondje Zoë hebben een alcoholvrije jaarwisseling - Foto: NH Media / Jurgen van den Bos

Marion Kramer woont sinds maart op een woonboot in Den Helder. "Helemaal zelf opgeknapt." Jarenlang was Marion zwaar verslaafd aan alcohol. "Ik kom uit een welgestelde en ambitieuze familie. Ik had een gelukkige jeugd en kwam niets tekort, ja, misschien wat liefde. Ik was echt een hockeymeisje; 'tanken' met de meiden na de wedstrijd. Ik had een goede baan bij de KLM. Ik was een bingedrinker, maar op een gegeven moment had ik zoiets van: Ik trek dit niet meer." Onderscheid Marion wil met haar verhaal maar aangeven dat een alcoholverslaving voorkomt in alle lagen van de bevolking: "Verslaving maakt geen onderscheid," vertelt ze. Haar AA-groep die zij afgelopen september is begonnen vult zich met advocaten, vissers, dokters en veel jonge mensen. Het is laagdrempelig en er is een grote behoefte in Den Helder. Marion: "Er komen mensen binnen die zeggen: Ik kan eindelijk ergens terecht zonder dat het geld kost, zonder dat ik een afspraak hoef te maken." Tekst gaat verder onder de foto.

December is een maand vol verleidingen - Foto: ANP

"Ik heb jarenlang gebruik gemaakt van psychiaters, maar ik mankeerde eigenlijk niets: Ik dronk. De laatste psychiater zei tegen me: Marion je liegt alles bij elkaar en je hebt maar één probleem; een alcoholprobleem." Dat is wat in de praatgroepen ook naar voren komt, vertelt Marion: "We zijn samen verslaafd. Het liegen, het schuldgevoel, de pijn en het verdriet wat je je allerliefsten aandoet. En daarna de weg van herstel. Verslaafden in herstel zijn eigenlijk de leukste mensen. Kwetsbaar, open en eerlijk." Wrak Zelf is Marion na jaren van alcoholverslaving naar een afkickkliniek geweest, nadat ze haar dieptepunt, haar 'rock bottom' had bereikt. "Alcoholisme is een progressieve ziekte. Op een gegeven moment heb je zoveel nodig. Het is een bodemloze put; schulden, carrière is verwoest, kinderen willen je niet meer zien. Dan moet je erkennen dat je machteloos staat tegenover alcohol, erkennen dat je een probleem hebt en hulp zoeken." Als ervaringsdeskundige hoopt Marion met de AA-groep eindelijk iets terug te kunnen doen, na al het leed dat ze zegt veroorzaakt te hebben. "Ik ben geen moraalridder. Ik zeg tegen niemand dat je nooit meer mag drinken. Wat ik merk in de ontmoetingen is dat sommige mensen, net als ik destijds, ongewassen, dikke kop, boos, als een wrak binnenkomen, Sommigen besluiten in de praatgroep met de AA en een psycholoog een programma te volgen of ik verwijs ze naar een kliniek met professionele hulp."

"Trek je jas aan en ga naar buiten. Het is heel moeilijk als je kinderen, niemand bij je wil zijn" Marion Kramer - ex-alcoholverslaafde

December is eigenlijk een feestmaand, maar vreselijk voor verslaafden, vertelt Marion. "Het is familie, drinken en eten. Verslaving zorgt voor isolement." Marion weet het uit eigen ervaring: "Het is heel moeilijk als je kinderen, niemand bij je wil zijn. Trek je jas aan en ga naar buiten. Ik ben bijvoorbeeld nu vrijwilliger bij de schaatsbaan in de Beatrixstraat in Den Helder. Maar andersom ook, als je merkt dat je buurman of buurvrouw weinig buiten komt. Vraag of je wat voor ze kunt doen." Vooral een eerste 'droge' kerst of jaarwisseling is moeilijk met alle verleidingen, zegt Marion. "Ik zeg dat ook in de meetings. Voor alles is een eerste keer; een eerste kerst of oud en nieuw zonder alcohol. Ik heb ervoor gekozen om die dagen aan me voorbij te laten glijden en die dagen toch maar wel in isolement te gaan met een goede film of goed boek en lekker eten. Stap voor stap, uur voor uur moet je er doorheen." Tekst gaat verder onder de foto.

Marion Kramer van AA Den Helder: "Ik wil iets terugdoen voor alle geleden leed." - Foto: NH Media / Jurgen van den Bos

"Wat ik doe met de jaarwisseling? Dan zit ik daar in een hoekje op de bank met een chocomel en mijn hondje Zoë, die doodsbang is voor het vuurwerk. Waarschijnlijk lig ik twee over twaalf in bed en op 1 januari sta ik om 8.00 uur buiten om het vuurwerk op te ruimen. Zonder kater, zonder de smaak van dode ratten in mijn mond; gewoon gezond. Echt, dat is een fijn gevoel." "Weer gelukkig zijn, dat is het allerfijnste wat ik heb bereikt. Mijn geluk ging van een 2 naar een 8 en het allerfijnste is dat ik weer ben bij de mensen van wie ik houd en dat ik het vertrouwen weer terug heb gekregen. Ik heb een rustig en clean leven en dat gun ik iedereen. Er is altijd hoop."

AA is voor mensen die willen stoppen met drinken. Heb je problemen met alcohol of een alcoholverslaving en heb je behoefte om in contact te komen met AA Nederland, klik dan op deze link. Er zijn praatgroepen in onder meer Den Helder en Schagen.