Zelfs de directeur van SG De Dijk laat zich vrijwillig natspuiten voor het goede doel

Schalen vol met worden uitgestald, leerlingen maken een radio-uitzending en in een andere ruimte wordt opgetreden. De middelbare school SG De Dijk in Medemblik is deze donderdag veranderd in een creatieve broedplaats, met maar één doel: zoveel mogelijk geld inzamelen voor het goede doel. Daar kan zelfs de directeur niet onderuit.

Leerlingen van De Dijk en juf Sanne (tweede van links) tijdens de actie - Foto: NH Media / Michiel Baas

Op initiatief van docent Sanne Mous zet de hele school zich op de laatste dag voor de kerstvakantie in voor de 3FM-actie Serious Request. In navolging van de radiozender zamelt ook de school geld in voor de bestrijding van de ziekte ALS. Twaalf uur lang zetten leerlingen en docenten zich in om een zo groot mogelijk bedrag in te zamelen. "Ons streefbedrag was 2.000 euro, maar toen we vanochtend begonnen, stonden we al op 1.500 euro", zegt Mous tevreden. Nog voor de helft van het programma was verstreken, was het streefbedrag al gehaald.

Het is donderdagmiddag een vrolijk geheel in de middelbare school. Bij de markt wordt onder meer zelfgemaakt eten verkocht. In de gameroom, even verderop, zitten gespannen koppen met vierkante ogen. "Leerlingen konden zich laten sponsoren om een paar uur te gamen. Hier was voldoende animo voor", lacht de initiatiefneemster. Ook maken leerlingen een half etmaal lang een radioprogramma over de actie. Als razende verslaggevers gaan Abiir Mugtaar en Jairo de Jong van hot naar her. "We interviewen mensen en vragen wat ze van deze dag vinden. Ik vind het heel leuk om te doen. Misschien ga ik later zelf een programma maken", zegt de laatste. Op het open podium treden muzikanten op, zoals oud-leerlingen Sam en Suus Kruijer en zanger Boaz. Het telefoonboek van 'meneer Haakman', zoals muziekdocent Rhythm Haakman wordt genoemd, kwam goed van pas. Tekst gaat verder onder de foto.

Sam en Suus treden op op De Dijk - Foto: NH Media / Michiel Baas

De actie 'Wat ALS SG De Dijk in actie komt' duurt nog tot vanavond laat, met onder meer een kerstbingo en een loterij. Als de brandweer binnenkomt, weet Mous al hoe laat het is. "We laten ons natspuiten. Alles voor het goede doel", zegt ze met een knipoog. "Collega's van mij doen mee, net als 16 leerlingen. En ook de directeur laat zich natspuiten." Ze kijkt met een tevreden blik om zich heen. "De leerlingen reageerden heel enthousiast op dit idee. Dat is leuk om te zien. Vijf jaar geleden deden we ook zoiets, maar dan 24 uur lang. Voor nu vond ik een actie van 12 uur lang genoeg." Morgen wordt bekend hoeveel de actie heeft opgebracht.