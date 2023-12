Vluchtelingen en daklozen krijgen opvang in voormalig verzorgingstehuis in Buitenveldert

Het gebouw wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar verbouwd en moet vanaf komende zomer plaats bieden aan 200 vluchtelingen en 167 economisch daklozen.

De Buitenhof was tot deze zomer één van de grootste verpleeghuizen van Amsterdam. Het pand uit 1969 is volgens zorginstelling Cordaan zo verouderd, dat het niet meer voldoet aan de huidige eisen voor een woonzorgcentrum.

Dat zou het wel kunnen bij een grondige renovatie, maar de gemeente laat niet weten dat die op korte termijn niet haalbaar is. Het is de bedoeling dat die renovatie er op lange termijn alsnog komt.

'Hotels ongeschikt'

Tegelijkertijd is de gemeente volgens Groot Wassink op zoek naar plekken waar vluchtelingen uit Oekraïne voor één tot drie jaar opgevangen kunnen worden. "De noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne vindt eerst plaats in hostels en hotels. Deze locaties zijn niet allemaal geschikt voor de langere termijn."

Daarnaast wil de gemeente dus plek bieden aan economisch daklozen. Mensen die door omstandigheden zoals een scheiding of een faillissement zonder woning zitten. Er staan op dit moment 600 Amsterdammers op de wachtlijst voor een tijdelijke verblijfplek. Het is de bedoeling dat ze op korte termijn doorstromen naar een normale woning.

Tijdelijke oplossing

"Het is mooi dat we met De Buitenhof voor de komende periode voor verschillende groepen een tijdelijke oplossing hebben", aldus Groot Wassink. "De afgrijselijke oorlog in Oekraïne duurt nog steeds voort en nog dagelijks komen er mensen aan in Amsterdam. Tegelijkertijd zorgt de wooncrisis voor een enorm gebrek aan woningen waardoor de doorstroming vanuit wachtlijsten stokt en er niet veel woningen vrijkomen."

De gemeente laat weten dat buurtbewoners een brief krijgen waarin ze uitgenodigd worden voor een informatieavond. In het gebouw wonen op dit moment mensen antikraak. De bewoners waren in de veronderstelling dat er nog geen verbouwplannen voor de korte termijn waren, vertelt één van hen aan AT5 . Nu krijgen ze dus te horen dat ze binnenkort het gebouw moeten verlaten.

Langer dan een jaar

In Amsterdam zijn de laatste tijd meer opvangplekken geopend waar vluchtelingen langer dan een jaar kunnen blijven. Het gaat om Sportpark Melkweg in Noord, Plantage Muidergracht in het centrum, Woonzorgcentrum Riekerhof in Nieuw-West, de Kinkerstraat in West, het Van Houten Industriepark in Weesp en een opvanghuis in IJburg (Oost). Samen met het Entrada-gebouw in Ouderamstel bieden de opvanghuizen plaats aan in totaal 1400 vluchtelingen.

In Amsterdam worden op dit moment 2000 vluchtelingen in een hotel of hostels opgevangen. Dit gebeurt in negen verschillende hotels in de stad.