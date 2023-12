Het vuur van de smederij dooft, het vuur in Henk niet

De grote werkplaats van de smederij is nog niet helemaal leeg, maar het schiet wel aardig op. Maar het oudste deel van de hoeve die te koop staat oogt als een overvol museum, net als zijn erf. Opruimen, uitverkoop? “Van deze spullen is niks te koop”, zegt Henk (62) afgemeten. Maar zijn smederij stopt. Hij kan het zware tillen niet meer aan vanwege reumatische klachten, kijk, zijn rechterschouder kan hij niet meer ronddraaien. Een familiekwaal in een familiebedrijf. En dus is de open haard gedoofd, hij doet alleen nog kleine reparaties voor vaste klanten. Tot voor kort smeedde hij hier hekwerken, rozenpoorten, open haard roosters, of wat er voorbijkwam. Grote kunstwerken aan elkaar lassen. Hij tilt een antiek hekwerk los tussen onderdelen van oude landbouwwerktuigen en kijkt met bewondering: “dit is pas kunst, in één stuk gemaakt, met al die bochtjes.”

Blaricums verzet

Maar een typische stugge vakman uit een andere tijd, dat is Van den Bergh niet. Liefdevol wijst hij op het mini-altaar voor familieleden van de vorige generatie, in een leeg hoekje. Hij haalt brieven en foto’s uit de oorlog tevoorschijn en hervindt zijn energie zodra hij begint over de bezettingsjaren. Dan begint ook alles dat hier vastgeklonken is weer te leven. De Duitsers confisqueerden de boerderij om hun paarden te beslaan met hoefijzers. “Maar mijn opa wist ze wijs te maken dat de machine niet werkte, zodat ze het handmatig moesten doen. Zodra de Duitsers ’s avonds waren vertrokken deed hij de stekker in het stopcontact, dan deed ‘ie het gewoon weer.”