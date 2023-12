In 2024 wordt het Hoornse stadsstrand dubbel zo groot

Toen op 1 juli het stadsstrand in Hoorn opende, vielen de eerste dagen in het water, maar daarna hebben vele badgasten het grootste stadsstrand van Nederland - in wording - weten te vinden. Volgend jaar wordt het strand twee keer zo groot, één kilometer lang. En daar wordt al volop aan gewerkt. Wat kunnen we verwachten?

Het is 30 juni, één dag voor de opening, als omwonenden als eerste voet zetten op het kersverse zand. Er is een sportpark, een groot speelschip een toiletgebouw en een foodtruck. Door de droogte is het gras op de parkeerplaatsen niet gaan groeien, parkeren met de auto laat nog op zich wachten. Maar zonnen en zwemmen kan volop, en daar maken Horinezen dankbaar gebruik van.

Hier komt een nieuwe toegangsbrug tot het stadsstrand vanaf de dijk - Foto: NH / Chantal Bos

Het allereerste idee ervoor, komt al uit 2008. Een innovatief idee om de dijk te versterken met 'zandige oevers' in plaats van het ophogen van de dijk. Herfst 2019 wordt er zand uit het Markermeer opgespoten en ontstaan er met de maanden zandbanken aan de kust. Drie miljoen kuub zand om precies te zijn, evenveel als een complete Johan Cruijff Arena. En de dijkversterking is nog lang niet klaar. Al zonnend op het strand, wordt er aan de andere kant van de hekken richting Scharwoude, hard doorgewerkt. Zomer 2024 moet het tweede deel open. Dan wordt het strand twee keer zo groot: pakweg één kilometer lang. Op het nieuwe deel komt een hondenstrand, een botensteiger en een strandpaviljoen. Ook de uitkijkheuvel begint al vorm te krijgen.

Pauline wandelt al vanaf het begin dagelijks langs het stadsstrand - Foto: NH / Chantal Bos

Omwonenden volgen het proces op de voet, weet Pauline die met haar man elke dag op de dijk wandelt. "Vanaf het begin hebben we alles meegemaakt en elke dag kijk ik hoe ver ze zijn en of er weer wat nieuws is. Heel veel mensen lopen hier dagelijks. We zagen de grote schepen bezig met de keien aanbrengen en het opspuiten van het zand. Een heleboel mensen leven mee." Ze vindt het een waardevolle toevoeging voor Hoorn. "Zelfs in november ging mensen 's morgen nog in hun badpakje even de plons in en weer aankleden." Strandrolstoel voor mensen slecht ter been Ook komt een zwemsteiger. Mensen die slecht ter been zijn, of met rollator of kinderwagen het water willen bereiken, kunnen dan makkelijker bij het water komen. En daarnaast, als het hele strand ingericht is, stelt de gemeente Hoorn een strandrolstoel beschikbaar. "Met deze strandrolstoel kan men over het zand het water bereiken", schrijft het college per brief.

Stadsstrand Hoorn wordt in 2024 dubbel zo groot NH / Chantal Bos

De enige toegang tot het strand, is nu nog naast de schouwburg. Maar dat gaat veranderen. Er komen nog twee bruggen vanaf de dijk waardoor men vanaf meerdere kanten straks het strand op kan. Pauline: "We zijn wel benieuwd hoe het gaat met vervoer en hoe druk het wordt. Vooral hier op de dijk. Ik zie het maar optimistisch in, maar ik weet het nog niet." Volgens planning zal eind voorjaar 2024 de dijkversterking klaar zijn. Daarna kan het strand verder worden ingericht om vervolgens in de zomer open te gaan.

Plattegrond van het complete Hoornse stadsstrand - Foto: gemeente Hoorn

10 x 2023: terugblik op het afgelopen jaar



In 10 x 2023 blikt de West-Friese redactie tussen 22 en 31 december terug op 10 opmerkelijke verhalen van het afgelopen jaar. Welke personen vielen op in 2023? Wat waren de heftige gebeurtenissen in onze regio? En hoe is het met de hoofdrolspelers? Vandaag: de opening van het grootste stadsstrand in wording. Wil je alle verhalen lezen over het stadsstrand in Hoorn? Kijk dan op deze pagina.

