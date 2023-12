Verdachten blind slaan treinmachinist in Hoorn veroordeeld tot taakstraffen

Drie jongens uit Hoorn die tijdens het kanoën vorig jaar zomer een visser met een afgebroken peddel aan één oog blind maakten, zijn veroordeeld tot cel- en werkstraffen. De jongen die het voorval filmde, is vrijgesproken. Het slachtoffer kan als gevolg van het aangebrachte letsel zijn werk als treinmachinist nooit meer uitvoeren.

Hoofdverdachte D. B. (20) uit Hoorn die op 18 juni 2022 het startsein voor een korte, maar heftige geweldsexplosie in recreatiegebied De Hulk in Hoorn gaf, was al veroordeeld tot een celstraf van twee jaar. De andere verdachten kregen vandaag hun uitspraak te horen.

De aanleiding was een woordenwisseling die het vijftal had met twee vissers aan de waterkant. Ze zouden met hun gehuurde kano’s te dicht bij de hengels en vijslijnen hebben gevaren, waarna er over en weer werd gescholden en geschreeuwd.

Eén van de vissers zou vervolgens met een scherp voorwerp in zijn hand de jongens achterna hebben gelopen, zei V. H. (19) uit Hoorn eerder tegen de rechter. "We besloten om terug te gaan, om verhaal te halen en het uit te praten. Als mannen onder elkaar, niet met de intentie om ze in elkaar te slaan."

Al snel sloeg de vlam in de pan. Het slachtoffer zou vlak erna met een peddel in zijn gezicht geslagen zijn. "Kijk dat oog! Lekker voor je!", zou er zijn gezegd. Het slachtoffer raakte door de mishandeling aan één oog blind en kan zijn werk als treinmachinist nooit meer uitvoeren.

Zelfverdediging

Maar de verdachten hadden in de rechtbank een heel andere lezing. Volgens hen kwamen zij juist agressief over en handelden ze uit zelfverdediging. "Ik voelde mij omsingeld", verklaarde de 19-jarige Y. K. uit Blokker.

Daar ging de rechtbank van Alkmaar vandaag niet in mee. V. H. (19) uit Hoorn kreeg de hoogste straf te horen. Naast een taakstraf van 150 uur krijgt hij ook celstraf van 45 dagen omdat hij in januari van dit jaar werd aangehouden met 20 gram cocaïne op zak. De 19-jarigen Y. K. uit Blokker en J. W. uit Hoorn kregen een taakstraf van 120 en 140 uur opgelegd.

De drie verdachten moeten ook een schadevergoeding van ruim 31.000 euro betalen aan het slachtoffer. De 22-jarige R. L. uit Hoorn, die het voorval met zijn mobiele telefoon filmde, is door de rechtbank vrijgesproken. "Hij heeft niet bijgedragen aan het geweld", aldus de rechter.