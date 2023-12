800 euro gejat na goede daad: 61-jarige vrouw beroofd bij weggeven tv

Maike (61) uit IJmuiden is bestolen van haar portemonnee, toen een man gratis haar televisie bij haar thuis kwam afhalen. "Het gaat niet goed met me, ik ben heel bang", vertelt ze hevig geëmotioneerd. "Ik leef als een kluizenaar en durf niet eens meer weg. Het is gewoon verschrikkelijk."

Foto: Adobe Stock

Maike had de televisie afgelopen zondag op de Facebookpagina 'Gratis af te halen' gezet, nadat haar zoon Jorge voor haar een nieuwe had gekocht. En binnen een half uur kreeg ze een reactie. "Hij vertelde dat hij een nieuw huisje had en dat de televisie voor zijn kindjes was. Die zouden zo blij zijn. Ik heb altijd geleerd van mijn ouders: 'wie goed doet, goed ontmoet'. Maar daar is dus niets van waar." Als de man de televisie komt halen, vraagt hij of hij even naar het toilet mag. Het toilet is in het halletje, waar ook de tas van Maike aan de kapstok hangt. In die tas zat haar portemonnee met het geld dat ze het hele jaar gespaard had voor kerstcadeautjes voor haar kinderen en kleinkinderen, zo’n 800 euro. "Ik vond het al zo raar dat hij naar de wc wilde. Ik zei tegen hem: 'Jij woont toch gewoon om de hoek?'", herinnert Maike zich. De man neemt de televisie mee het huis uit, naar eigen zeggen om die mee te nemen op de fiets.

Contactloos gepind Een half uur later heeft Maike zoon Jorge aan de lijn, die zes huizen verderop woont. Ze vertelt hem dat de televisie is opgehaald. "Maar mam, zei hij, die tv staat bij de buurman tegen zijn huis. Ik kom er nu aan." Als haar zoon binnenkomt, heeft hij de televisie inderdaad in zijn handen. Ze zoekt nog contact met de man, die aangeeft nog wel terug te willen komen voor de televisie, maar daarna hoort ze niks meer van hem.

"Ik hoop dat ze hem nu oppakken voor de kerst en nooit meer loslaten" Maike - gedupeerde na oplichting

Op maandag wil Maike naar haar afspraak bij de fysiotherapeut en pakt haar tas van de kapstok. Dan pas ontdekt ze dat de tas veel te licht voelt en vallen de puzzelstukjes op hun plaats. Haar portemonnee met haar bankpasjes, haar identificatiebewijs en het geld voor de kerstcadeaus is weg. Daarbij is er ook nog eens voor honderd euro contactloos met haar pasjes gepind bij de Vomar en de Dekamarkt. Jorge is witheet door wat zijn moeder is overkomen. "Ze heeft Multiple Sclerose (MS). Ze kan amper lopen en komt al bijna niet buiten. Nu durft ze helemaal niet meer haar huis uit."

Meer gedupeerden En niet alleen Maike zou door deze man gedupeerd zijn. Jorge heeft met meerdere mensen contact, die door deze man zeggen te zijn benadeeld. "Heel IJmuiden is naar hem op zoek." Zo ook Kelly uit IJmuiden. "Twee jaar geleden heb ik samen met mijn vriend voor het eerst een huis gekocht, omdat we gingen samenwonen. We gingen verbouwen en zochten een loodgieter, dus ik had een advertentie op Werkspot gepost. Deze man reageerde en is bij ons thuis langskomen. Hij leek zo betrouwbaar en dacht zo goed met ons mee, dat we met hem in zee zijn gegaan. We hebben geen aanbetaling gedaan, maar hij wilde wel dat we de bouwmaterialen van 650 euro zouden betalen. Dat hebben we gedaan en toen is hij niet meer op komen dagen." "Ik dacht nooit dat ik opgelicht zou worden", vertelt Kelly nog een beetje aangeslagen. "Hij kwam gewoon zo betrouwbaar over. Maar ja, uiteindelijk dus niet zó betrouwbaar. Het heeft ons vertrouwen behoorlijk beschadigd."

Geen kerstcadeaus Zowel Maike als Kelly hebben aangifte gedaan. De politie laat weten dat ze de zaak gaan onderzoeken. "De agent zei dat het een bekende is van de politie. Ik hoop dat ze hem nu oppakken voor de kerst en nooit meer loslaten", briest Maike. Op Eerste Kerstdag gaat Maike eten bij Jorge en zijn gezin. Maar door de diefstal komt ze daar helaas met lege handen aan. "Ik heb geen cadeaus voor de kerst. Mijn zoon en schoondochter weten het. Gelukkig vinden ze het niet erg. We doen maar gewoon net of we gek zijn. Ik zet in ieder geval nooit meer wat op ‘gratis af te halen’."