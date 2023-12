Het sportmoment van Thomas Brood: Brood en Spelen bij honkballers Amsterdam Pirates

Dit jaar zijn wij begonnen aan het tweede seizoen van onze rubriek 'Brood en Spelen'. Participerende journalistiek met de camera erop. Van biljarten tot BMX'en en van waterpolo tot worstelen. Ook liep ik een avond mee met de honkballers van Amsterdam Pirates. Die avond is mij erg bijgebleven. Waarom?

Brood en Spelen honkbal - NH Nieuws

In de sportjournalistiek is het soms wel eens trekken aan een dood paard. Dingen die je als verslaggever wil, wil de andere partij vaak niet. Sommige sporters zien interviews of reportages vaak als noodzakelijk kwaad. Of ze zien beren op de weg, waarbij ik dan denk: 'waarom doe je zo moeilijk?'

Rode loper Bij Amsterdam Pirates is dat totaal niet het geval. Natuurlijk is honkbal een kleine sport in Nederland, maar als verslaggever maakt dat je werk wel leuker en gemakkelijker als ze overal aan mee willen werken. Op de vraag aan Amsterdam-coach Mervin Gario of ik een keer mee kon trainen voor 'Brood en Spelen' reageerde Gario meteen enthousiast. Tekst loopt door onder foto.

Roeilie Henrique (l), Thomas Brood (m) en Mervin Gario (r) - Foto: NH Sport

Opvallend genoeg was ik op een dinsdagavond welkom. Dit terwijl Amsterdam Pirates twee dagen later een wedstrijd had die ze móesten winnen, wilden ze zich nog plaatsen voor de play-offs (halve finale landskampioenschap).

"Zitten die honkballers van Pirates wel te wachten op zo'n lollige rubriek een paar dagen voor zo'n belangrijke wedstrijd?" verslaggever Thomas Brood

Iets wat ongemakkelijk wandelde ik het sportpark van Amsterdam Pirates op die dinsdagavond. Zitten die honkballers van Pirates wel te wachten op zo'n lollige rubriek een paar dagen voor zo'n belangrijke wedstrijd? Coach Gario was gezellig aan het kletsen en ontving mij hartelijk. Ik stelde mij voor aan de mannen en kreeg een shirt en een cap. Iedereen was super relaxed en stoorde zich totaal niet aan mijn komst.

"Je zonnenbril is echt swaggy. I like it. En om eerlijk te zijn doe je he best goed voor iemand die het nog nooit heeft gedaan" honkballer Roelie Henrique

Wij begonnen aan de warming-up. Daarna met Roelie Henrique naar het outfield. Al gezellig babbelend gaf hij mij wat tips. Ik maakte een aantal blunders, maar honkbal ging mij redelijk af. "Je zonnebril is echt swaggy. I like it. En om eerlijk te zijn doe je het best goed voor iemand die het nog nooit heeft gedaan", gaf Henrique mij een compliment. Tekst loopt door onder foto.

Thomas Brood (l) en Roelie Henrique (r) - Foto: NH Media

Na wat oefeningen op het veld. Ging ik naar de slagkooi. Honkbal-icoon Dirk van 't Klooster gaf mij wat tips en tricks en was vervolgens aardig onder de indruk van mijn slagkunsten. Overmoedig ging ik een weddenschap aan met speler Kenny Berkenbosch. Ik zou wel even de bal in één keer het outfield in slaan. Als dat niet lukte dan zou ik vijftig push-ups doen.

Push-ups Wonder boven wonder lukte het mij om de bal het outfield in te slaan. Na afloop van de training mocht Berkenbosch vijftig push-ups gaan doen. Al met al een grappig einde van de avond in Amsterdam. Sindsdien noemt Berkenbosch standaard een "slugger" (honkballer die de bal hard en ver kan slaan). De relaxed-heid van die gasten is mij heel erg bijgebleven. Donderdag wonnen ze de belangrijke wedstrijd en die weken daarna speelden ze in de play-offs tegen landskampioen HCAW. Tekst loopt door onder foto.

Amsterdam Pirates - Foto: NH Sport / Thomas Brood

Amsterdam begon aan het seizoen met weinig verwachtingen. De club zag de hoofdsponsor en een aantal belangrijke spelers vertrekken. Toch slaagden ze erin om te winnen van HCAW in de play-offs. Zo stonden de Amsterdammers in de Holland Series (finale landskampioenschap) tegen het sterke Neptunus.

"Hej slugger. Alles goed?" honkballer Kenny Berkenbosch

Bij de allesbeslissende zevende wedstrijd in Rotterdam was iedereen nog even chill als een paar weken daarvoor. Voor de wedstrijd kwam Berkenbosch nog even naar mij toen. "Hej, alles goed slugger?, sprak hij zoals gewoonlijk. Ook zag ik voor aanvang van de wedstrijd nog een paar spelers een vette maaltijd wegwerken. Now or never In de best-of-seven serie stond het 3-3 en Amsterdam moest die zondagmiddag winnen. In een zinderende finale wonnen de Amsterdammers en werd het landskampioen. "Ik wist dat dit kon", sprak Gario met tranen in zijn ogen. Sommige mensen noemen het onprofessioneel, maar ik denk dat je met deze chille manier van werken ook veel kan bereiken. Dat hebben de honkballers van Amsterdam Pirates bewezen. Thomas Brood