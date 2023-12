Grote wietkwekerij opgerold: Bussums pand stond vol met honderden planten

De politie heeft eerder deze week een 'grote en professionele' wietkwekerij opgerold aan het Oosterpad in Bussum. Ter plekke werden honderden wietplanten in verborgen ruimtes gevonden.

De kwekerij werd opgespoord nadat de politie een tip kreeg.

Aan de inrichting en de hoeveelheid planten te zien, ging het volgens de politie om grote en professionele kwekerij. Ook leek de kweek van wietplanten al een behoorlijke tijd aan de gang te zijn.

Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden voor de wietplantage.

Ondermijnend

Burgemeester Han ter Heegde heeft besloten het pand voor negen maanden op slot te doen, om 'de loop er uit te halen'.

„Als burgemeester tolereer ik geen kweek, opslag van en handel in drugs in onze gemeente. De situatie was zeer gevaarlijk. Zowel door illegale stroomaansluitingen die brandgevaar met zich meebrengen, als door de ondermijnende en ontwrichtende effecten van de teelt en handel van de hennep zelf”, vertelt de burgemeester.