Geen Tom en Jerry in Hilversums raadhuis: 'kattenboa's' om van muizenplaag af te komen mag niet

Het Hilversumse raadhuis heeft te kampen met een muizenplaag. Het raadhuis staat vol met kleine lokdoosjes om de muizen te verjagen. Maar zou het niet beter zijn om twee katten te kopen als 'vierpotige en harige buitengewone opsporingsambtenaren', klonk het gisteravond in de gemeenteraad. Het voorstel haalde het uiteindelijk niet, wel was het voer voor een ontelbaar aantal woordgrappen en klinkslagen.

Een veel beter idee om de muizenplaag te bestrijden is het gebruik van kooi- en kantelvallen. Die vangen de muis levend op, waarna je de dieren weer in alle vrijheid en blakende gezondheid uit kan zetten. Dat moet dan wel op een afstand van minstens honderd meter of verder gebeuren, anders is de muis zo weer terug, aldus Remmers.

Maar al snel werd deze manier van denken de grond ingeboord. "Ik vind dit een buitengewoon onsympathiek idee", zei GroenLinks-fractievoorzitter Marleen Remmers. "Wat is een humane dood van een muis? Die bestaat natuurlijk niet, want heeft u weleens een kat een muis zien vangen? Die zet eerst zijn nagels erin, gooit de muis in de lucht, speelt ermee en legt het dier dan vol trots halfdood neer voor de baas. En wie is de baas in dit huis? Het college zou zeggen de gemeenteraad", gaf zij aan.

Samen met coalitiepartij Hart voor Hilversum is het plan opgevat om dan twee bijzondere opsporingsambtenaren aan te stellen, die de muizen dan op een veel diervriendelijke manier zouden gaan vangen. Twee katten in het raadhuis zouden die klus op die natuurlijker gewenste manier kunnen klaren. Dan krijg je het klassieke kat-en-muisspel: Tom en Jerry in het Hilversumse raadhuis.

Maar om muizen en ander ongedierte echt te voorkomen moet de mens minder voedsel achterlaten, want daar komen ze op af. "Muizen hebben vanavond een feest gezien de kruimels van de kroketten en oliebollen die we hier achter laten", ging Remmers verder.

Ook de wethouder kon helaas niets met het 'kattenvoorstel' en kon het ook niet laten om er een grapje over te maken. "Ik ben ook wethouder van handhaving en toezicht. Hier wordt een nieuw specialisme van geïntroduceerd. Maar helaas staat er niets over in ons uitvoeringsplan, al zijn we blij met nieuwe opsporingsambtenaren, want die zijn moeilijk te vinden. Deze katten voldoen niet aan het profiel van de boa, al is het wel fijn dat onze boa's aaibaar zijn. Maar deze motie is niet uitvoerbaar", aldus wethouder Karin van Hunnik.

Wel serieus onderzoek

Geen Hilversumse variant van Tom en Jerry dus, maar wel een serieus onderzoek naar een alternatief voor de giftige lokdoosjes. De gemeente gaat kijken naar een beter muizenvangmiddel, zegde de wethouder toe.

Verder was deze motie, die laat tijdens de vergadering aan bod kwam, voor menig spreker het moment om eens lekker los te gaan. Zo kwamen ongeveer alle gezegdes met kat voorbij, waren de woordspelingen niet van de lucht en zijn nogal wat ludieke situaties geschetst. Denk daarbij aan de aanvraag van kattenluikjes in het raadhuis bij de monumentencommissie en wie er straks vanuit zijn portefeuille verantwoordelijk is voor het verschonen van de kattenbak.