Kerstkookstress? Deze koks geven drie recepten voor culinair driegangendiner in een handomdraai

Het is bijna kerst en dat betekent: aan tafel. Voor sommigen is Kerstmis iets feestelijks, voor anderen een nachtmerrie. Speciaal voor die laatste groep nodigt June op de eerste kerstdag drie koks bij haar uit in de uitzending. Alle drie geven ze een op-en-top kerstig recept voor een driegangendiner in een fluitje van een cent.

June met de koks - Foto: NH Media

Voor Voor dit kleurrijke voorgerecht combineert Karin Luiten de Hollandse knolselderij met Peruaanse ceviche. De knolselderij krijgt door de marine een frisse bite en combineert goed met de romige guacamole.

Karin Luiten met het voorgerecht - Foto: NH Media

Ingemaakte ui: Snij de uit in heel dunne halve ringen en doe in een ziplockzakje. Verhit de azijn met suiker en zout in een steelpan tot alles is opgelost. Giet meteen bij de ui. Leg minstens 1 uur in de koelkast. Marinade: Doe gember, citroengras, 1/2 peper (zonder zaadjes) en bijna alle koriander (inclusief steeltjes) in de keukenmachine (of het bakje dat hoort bij de staafmixer). Rasp de schil van 1 limoen erboven fijn, pers ze daarna alle vier uit. Voeg toe, plus zout en suiker. Haksel tot een geheel. Laat 1 uur trekken in de koelkast, zeef en druk goed al het vocht eruit. Roer de kokosmelk door het sap. Groente: Schil intussen de knolselderij, koolrabi/meiknol en rettich met een mandoline (of kaasschaaf) tot flinterdunne plakjes. Schep door de marinade en laat (op kamertemperatuur) 1 uur staan zodat de groente zachter wordt, maar toch knapperig blijft. Schep af en toe kom. Snij de radijsjes in dunne plakjes.

Ceviche van knolgroente - Foto: NH Media

Nodig 150 g knolselderij

150 g koolrabi of meiknol

150 g rettich

5 radijsjes

paar el guacamole Marinade 4 limoenen

4 el kokosmelk

2 cm gember

1 serehstengel (citroengras)

1 rode peper

handje koriander

1 tl suiker

snuf zout Ingemaakte ui 1 rode ui

50 ml wittewijnazijn

1 el suiker

1/2 tl zout Hoofd Dit hoofdgerecht van Eva Posthuma de Boer tovert een klassiek Frans recept in een nieuw kerstjasje. In krap een uur tijd tover je een kerstmaal van jewelste op tafel.

Eva Posthuma de Boer met het hoofdgerecht - Foto: NH Media

Doe alle ingrediënten voor het deeg in een keukenmachine, voeg 2 tot 3 eetlepels water toe en mix tot een egaal deeg. Doe dit snel, daardoor krijg je een lekkere brosse bodem. Vorm er een bol van, wikkel die in plasticfolie en leg minimaal 30 minuten in de ijskast. Snijd de pompoenen doormidden, schep de pitjes en draden er met een lepel uit. Snijd er sikkelvormige parten van en schil die. Verwarm de olijfolie in een koekenpan en bak de plakken pompoen in twee ladingen aan weerszijden bruin. Voeg de tijm, peper en zout toe. Verwarm de oven voor tot 180 graden. Vet een springvorm in met de boter. Leg de pompoenplakken zo strak mogelijk in een cirkel in de taartvorm. Ze mogen overlappen, en je kunt ze bijsnijden om ze beter te laten passen. Verdeel de blokjes kaas en de helft van de gehakte hazelnoten over de pompoen. Haal het deeg uit de ijskast en rol het uit tot een plak iets groter dan de springvorm. Leg over de pompoen heen en vouw overtollig deeg langs de randen naar binnen. Bak de taart 25 tot 30 minuten in de oven tot het deeg lichtbruin kleurt. Haal uit de oven en zet de oven op grillstand. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Keer de taart om op de bakplaat en verdeel de rest van de gehakte hazelnoten erover. Smelt de 20 gram boter en bestrijk de taart met de gesmolten boter. Zet de taart nog 4 tot 6 minuten onder de grill tot de pompoen mooi bruin gebakken.

Pompoen tarte tatin - Foto: NH Media

Deeg 200 g bloem

120 g koude, zoute boter in blokjes

1 ei

40 g hazelnoten, gemalen

25 g blauwe kaas, verkruimeld Vulling 1-2 pompoenen (650 g)

4 eetlepels olijfolie

2 tl tijmblaadjes

peper en zout

100 g oude kaas, in blokjes van halve cm

30 g hazelnoten, grof gehakt

20 g boter

Na Rutger van den Broek laat tot slot zien hoe je de heerlijke sticky toffee cake uit de Toetjesbijbel op tafel zet. De heerlijk zachte, smeuïge en smaakvolle cake wordt overgoten met een warme butterscotchsaus. Dit is echt genieten! Doe de dadels en de baking soda in een kom en giet daar het kokende water op. Laat dit 30 minuten staan. Doe alles vervolgens in de blender of in een foodprocessor en maal de dadels fijn. Verwarm de oven voor op 180 °C en vet een ronde springvorm van 20 centimeter in met boter. Doe de boter, basterdsuiker, het vanille-extract en het zout in een kom en klop alles met een (hand)mixer met garde(s) kort door. Meng de eieren en vervolgens de gemalen dadels door het mengsel. Spatel als laatste de bloem, het bakpoeder en de speculaaskruiden erdoor. Doe het beslag in de vorm en bak de sticky toffee cake in 35-45 minuten gaar.

Rutger van den Broek - Foto: Saskia Lelieveld

Dan de butterscotchsaus. Laat de boter in een steelpan smelten. Voeg de basterdsuiker en de slagroom toe en breng het geheel al roerend aan de kook. Laat de saus onder regelmatig roeren op laag vuur zo’n 5 minuten zachtjes doorkoken. Haal de pan van het vuur en voeg een snuf zout en het vanille-extract toe. Serveer de saus bij voorkeur (lauw)warm. Eenmaal afgekoeld is de saus wat dikker. Je kunt de saus dan kort verwarmen om deze weer iets vloeibaarder te maken. Voor de hangop leg je een grote zeef op een kom. Maak een theedoek of kaasdoek nat en wring deze uit. Leg de doek in de zeef en giet de yoghurt of karnemelk daarop. Zet alles een nacht in de koelkast om uit te laten lekken. Schep de volgende dag de hangop uit de theedoek en bewaar deze tot gebruik in een afgesloten bakje. Doe 150 milliliter slagroom, 35 gram suiker en het merg van ½ vanillestokje in een kom. Klop dit met een (hand)mixer met garde(s) stijf op. Roer 250 gram hangop los en spatel daar de opgeklopte slagroom in 2 keer door.

Sticky Toffee Puddingtaart - Foto: Saskia Lelieveld