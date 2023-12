Westfries Museum vindt pareltjes tijdens het onderzoeken van 36.000 kunstwerken

Het was een roerig 2023 voor het Westfries Museum in Hoorn. Het jaar waarin het museum de deuren slot voor een grootscheepse verbouwing, maar waarbij nog geen schop de grond in ging. En een tijdelijke verhuizing van alle kunstwerken naar een speciaal depot. Waar plotseling ook bijzondere stukken opduiken.

1 jaar na sluiting Westfries Museum - NH Nieuws

We spreken met directeur Ad Geerdink af in het depot waar de 36.000 kunstwerken stuk voor stuk worden onderzocht. Overal waar je kijkt staan stellingen vol met meubels, schilderijen, beelden en ga zo maar door. Geerdink trekt een la open: "Knipsel, glas in lood, het is prachtig." Verhuizing metershoge schuttersstukken In zes weken tijd werden alle kunstwerken hier naartoe verplaatst, met als huzarenstuk de verhuizing van de metershoge schuttersstukken. Het zou het startsein moeten zijn van een miljoenen kostende én jarenlang durende verbouwing. Zo, doordat het overleg over het ontwerp langer duurde, moest de bouw al gelijk met een jaar worden uitgesteld.

Bij het Westfries Museum baalde ze, maar maakte ze van de nood ook een deugd. "We zijn allerlei evenementen gaan organiseren in het lege museum." Optredens tijdens de Hoornse stadsfeesten, een dansvoorstelling, maar ook gewoon om het lege gebouw een keer te kunnen bekijken. "Dat trok toch meer dan 10.000 bezoekers", zegt hij. Multimediashow 'Ontdek het verhaal van Hoorn' Ondertussen werd verderop in de stad in de Statenpoort een tijdelijke nieuwe locatie geopend waarin de geschiedenis van Hoorn met een multimediashow wordt verteld, met aansluitend een stadswandeling.

Medewerkers zijn ondertussen druk bezig met alle kunstwerken te controleren en te registreren. Waar nodig worden ze ook gerestaureerd. "Alles 36.000 gaan ze door de handen van ons collectieteam. Er wordt gekeken of het object nog wel in de collectie van het museum past. Zo niet, dan krijgt het een rood label. Dan kijken we of we er een goede, nieuwe plek voor kunnen vinden", aldus de museumdirecteur. Onverwachte pareltjes tussen kunstwerken En als je na zoveel jaar alles weer eens bekijkt, kom je ook onverwachts spullen tegen waarvan je niet meer wist dat je die had. "Heel veel spullen zijn al honderd jaar niet meer van de zolders af geweest. En als die kunstwerken dan niet genummerd of gearchiveerd zijn, dan weet je niet dat je die hebt. We zijn mooie spullen tegengekomen. Maar spoiler alert: geen Rembrandts om maar wat te noemen", vertelt hij lachend. Geerdink wijst op een juwelenkistje bekleed met zwart leer en gouden beschilderen uit de 16e eeuw. Maar ook houten blok waarmee afbeeldingen afgedrukt konden worden. "Uit de 17e eeuw. Die afbeelding hadden we ook in de collectie, dus we komen wel verrassingen tegen." Tekst gaat verder onder de foto's.

Artist impression Westfries Museum na verbouwing TPAHG

Artist impression Westfries Museum Westfries Museum

Artist impression Westfries Museum na verbouwing TPAHG

Artist impression Westfries Museum na verbouwing TPAHG

Verbouwing wordt duurder, gemeenteraad kritisch Ondertussen is de blik ook op 2024 gericht. Het jaar waarin duidelijk moet worden hoeveel duurder het project wordt, dat eerder werd ingeschaald op 17,5 miljoen euro. "Voor dat bedrag kan het niet meer, vanwege onder andere de gestegen bouwkosten en de vertraging. Daar is wel rekening mee gehouden dat dit kon gebeuren. En er is door het projectteam extra subsidie binnengehaald", legt Geerdink uit. Toch is het nog niet gelijk een uitgemaakte zaak. Verschillende politieke partijen uit de Hoornse gemeenteraad zijn kritisch. In plaats van extra geld uit te trekken, zien zij meer in het bezuinigen op een deel van de plannen. 'Goed plan en financiering op orde' Toch blijft de museumdirecteur positief. "Ik denk dat het plan dat voorgelegd wordt, klinkt als een klok en ook de financiering is op orde. Dus als de wil er is, is de weg er ook." En dus hoopt Geerdink op een 2024 waarbij bouwvakkers in het museum bezig zijn. Én hij kijkt uit naar het archeologisch onderzoek. Omdat er kelders komen onder het museum, wordt er 5,5 meter onder de historische panden gegraven. "Wat we daar gaan vinden is een grote verrassing. Maar ik ga zeker over de schouders van de archeologen meekijken." Naar verwachting kan het museum rond 2026 - als alles meezit - de deuren heropenen van het vernieuwde gebouw.

10 x 2023: terugblik op het afgelopen jaar



In 10 x 2023 blikt de West-Friese redactie tussen 22 en 31 december terug op 10 opmerkelijke verhalen van het afgelopen jaar. Welke personen vielen op in 2023? Wat waren de heftige gebeurtenissen in onze regio? En hoe is het met de hoofdrolspelers? Vandaag: de pareltjes in het depot van het Westfries Museum.