Beverwijkse wethouder wil Europa veroveren

De Beverwijkse wethouder Brigitte van den Berg (34) ligt op poleposition om een plekje te bemachtigen in het Europees Parlement. Ze is door haar partij D66 op de tweede plaats van de advies-kieslijst gezet voor de Europese verkiezingen van aanstaande juni. Of ze daadwerkelijk straks haar biezen gaat pakken en de IJmond zal verlaten is nog niet duidelijk. Mocht dat wél het geval zijn, is één ding duidelijk: "Wat zal ik Beverwijk enorm gaan missen."

Brigitte van der Berg. - Foto: eigen foto

Mogen we u al feliciteren met de overstap? "Haha, nou, zover is het nog niet hoor. Eerst mogen de leden van D66 nog stemmen over de kieslijst, dan moeten er nog verkiezingen komen en dan gaan we natuurlijk voor zoveel mogelijk zetels voor Renew Europe, waar D66 in Europa onderdeel van is."

U belandde al op jonge leeftijd in de politiek. Dat is toch veel te saai voor mensen van die leeftijd? "Op mijn 19e maakten we met Young Art Festival een klucht over politiek. Daarvoor bezochten we een gemeenteraadsvergadering. Waar iedereen lette op de maniertjes van de raadsleden, bleek ik de enige die echt inhoudelijk geïnteresseerd was in het debat zelf. José Schuyt (uitbaatster van café Camille, red.) heeft me toen aangemoedigd lid te worden van een politiek partij. Dat werd uiteindelijk D66, waar ik samen met een paar anderen een afdeling van in Beverwijk heb opgericht. Er zijn voor mensen. Wat er ontstaat als mensen elkaar ontmoeten en samen aan de slag gaan. Dat vind ik mooi."

Van fractievoorzitter werd Brigitte in 2018 wethouder in Beverwijk, de stad die haar zo aan het hart ligt. Nu lonkt dus wereldstad Brussel. "Als het zover komt, blijf ik gewoon in de IJmond wonen, maar ben ik doordeweeks voor het grootste deel in Brussel en Straatsburg."

Wat kunt u voor de regio betekenen in Europa? "De beslissingen die daar genomen worden, kunnen ook echt van invloed zijn op bepaalde gebieden. Kijk naar de European Green Deal voor het klimaat. Dat heeft ook echt impact op de haven van IJmuiden of Tata Steel. In het Europees Parlement hoop ik de vertaling te maken van de kracht van regio’s naar plannen in Europa."

Stel, u pakt straks ook daadwerkelijk uw koffers. Wat gaat u dan het meest missen aan Beverwijk? "De betrokkenheid van de mensen. Ik ben hier opgegroeid, voel me er als een vis in het water. De ons-kent-ons mentaliteit. De ontmoetingen. Of het nu in de Smaeckkamer, de Bazaar of Sonnevanck is… ja, dat zal ik dan wel gaan missen."