Zandvoortse Haltestraat verboden terrein voor auto's en fietsers? "Niet te handhaven"

De Zandvoortse winkel- en horecastraat de Haltestraat moet tijdens zomeravonden alleen toegankelijk zijn voor voetgangers. Die opdracht geeft de raad mee aan wethouder Lars Carree. De straat was de afgelopen jaren vanaf 17.00 uur al verboden terrein voor auto's om zo de terrassen meer ruimte te bieden.

Zandvoort experimenteert sinds de uitbraak van het coronavirus in 2021 met het afsluiten van de Haltestraat. Aan de uiteinden van de straat stonden hekken, die het autoverkeer weerden. De jaren erna kreeg die maatregel een vervolg. Uit een evaluatie blijkt dat een krappe meerderheid van de winkeliers, bewoners en de horeca te spreken is over de zomerse afsluiting. Dat bleek ook uit een rondgang door NH.

