Hoe Rob en zijn desem voor nieuw leven zorgen in brood én ‘s-Graveland

“Zeker op zaterdag staan ze in de rij buiten, soms nog in hun pyjama”, vertelt de nieuwbakken bakker in het dorp. Zijn klanten weten dat hij maar drie dagen open is. Ze komen ervoor uit Bussum, uit Nederhorst ten Berg. Wie dichterbij woont in het groen van ’s-Graveland kan het ’s ochtends ruiken. Maar op is op. Meer bakken dan wat er zijn de schappen ligt wil hij ook niet, het gaat om de herwaardering van een natuurproduct, het desembrood, om het heruitvinden van oude kennis: “wij Nederlanders eten geen brood met beleg, maar beleg met brood.”

Verdienmodel

Desembroodbakkers experimenteren graag, wisselen tips uit. Zo was hij vorige week druk met kerststollen in desemstijl. “Ik ben best een fanatiekeling”, zegt Rob. “Ik vind ook dat het anders moet. Sinds de oorlog zijn we helemaal gericht op industrieel bakken, dat is de standaard geworden en dat slaat eigenlijk nergens op. De smaak en samenstelling afstemmen op zoveel mogelijk bakken, brood als verdienmodel.”

bakken met micro-organismen

Zo’n robuuste bol is meer dan een tegenhanger, het is in zijn ogen ook geen modeverschijnsel maar een oerproduct, volgens oud recept: brood bakken zonder gist maar met zuurdesem. Een proces, zeg maar een levend papje, vergelijkbaar met het proces van fermenteren. Natuurlijke micro-organismen die hun werk doen in een mix van water en bloem. Die ook gluten afbreken. Ondertussen voed je dat desem met water en bloem.