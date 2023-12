Terugkijken: Hannie Schaft Herdenking met een waarschuwing: 'Labeltje opplakken en uitsluiten maar'

Tijdens de Hannie Schaft Herdenking op 26 november, de dag waarop in 1945 de Haarlemse verzetsstrijder begraven werd in de duinen bij Overveen, werd specifiek aandacht gevraagd voor het thema 'uitsluiting'. Voorzitter Jeroen Pliester van de Nationale Hannie Schaft Stichting waarschuwde voor de oneliners die na de ontstane onrust in de Gazastrook weer worden aangehaald. "Als je een jood bent, dan sta je achter de Israëlische politiek. Dat is net zo onzinnig dat je als moslim bent, je vanzelf achter de terreuraanslagen van elf september of Bataclan staat."

Rechtenstudent Hannie Schaft hechtte aan de democratische rechtsstaat, die de spelregels van de vrijheid bepaalt. Dat zei Pliester in zijn openingsspeech van de herdenking eind november in schouwburg Phil. Zonder die spelregels zou je volgens Hannie overgeleverd zijn aan willekeur, of erger.

Pliester: "Iemand op basis van een kenmerk van zijn of haar wezen, zoals geloof, ras of geaardheid uitsluiten, waar eindigt dat?" Ook de Schafts verzetsvriendin Truus Menger wees in al in de jaren na de Tweede Wereldoorlog op het gevaar van pesten, dat volgens haar het begin van fascisme is.

In de video is de herdenking van Hannie Schaft terug te zien. Schrijver Abdelkader Benali was dit jaar gastspreker. Ook hij ging in op het thema uitsluiten. De hele herdenking is vanavond vanaf 17.00 uur en daarna in de herhaling te zien op TV NH.