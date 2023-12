Boeren verzamelen zich op viaduct boven A9, maar waarom?

Tien tot vijftien trekkers hebben zich vanmiddag op een viaduct boven de A9 verzameld. Ze staan hier om het belang van de boer onder de aandacht te brengen, terwijl er in de Tweede Kamer momenteel wordt gedebatteerd over het landbouw- en natuurbeleid.

De boeren zijn bang dat er nog vlug besluiten worden genomen over het boerenbeleid. "Maar dat moet worden overgelaten aan de nieuwe coalitie", aldus boer Ad Baltus uit Zuidschermer.

Baltus benadrukt dat de boeren zich door het hele land in kleine groepen verzamelen, maar vooral geen overlast willen veroorzaken. Boven de A9 staan er momenteel zo'n tien trekkers. "En er komt zo nog een zooitje aan." Ook op de A1 en de A7 zouden boeren zich vandaag verzamelen.

Het protest zal niet de hele dag duren. "Maar het is wel belangrijk dat we onze aanwezigheid laten zien", legt Baltus uit. "En we gaan zo lunchen in het Van de Valk en daarna weer aan het werk."