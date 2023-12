Na 30 jaar eind aan oud-papierinzameling Nieuw-Vennep: aderlating voor clubs en dorp

Na dertig jaar is het einde verhaal voor de oud-papierinzameling door Vennepse sportverenigingen. De clubs haalden ieder jaar voor tienduizenden euro's aan papier op, die ze nu dus moeten missen. Bovendien was het voor menig Venneper een zinvolle vrijwilligersklus. "Ik vind het jammer dat het voorbij is", aldus Frank Alta (53), "maar het scheelt ook wel een hoop geregel."

Einde van een fenomeen: oud-papierinzameling Nieuw-Vennep na dertig jaar gestaakt - Foto: NH Media

Een jaar of tien geleden raakte Frank namens zijn tennisvereniging TV Nieuw-Vennep betrokken bij de afvalinzameling van de Stichting Gezamenlijke Oude Papier Acties (GOPA). "We kregen de vraag of het wilden overnemen van een muziekband, die nog maar een paar leden had." Sindsdien was Frank bijna iedere paar weken wel een zaterdagochtend op de papierkar te vinden. "Op een gegeven moment de ene week voor de tennisvereniging en de andere week voor de hockeyclub van mijn dochter." Papier minder waard De papierinzameling werd mogelijk gemaakt door recyclebedrijf Nijssen B.V., die haar vrachtwagens lange tijd ter beschikking stelde. Sinds kort doet het bedrijf dat niet meer, omdat het niet langer rendabel is: de papierprijs is te ver gedaald en ook de ingezamelde volumes nemen af.

"Het is andere tijd", zegt Frank. "Vroeger had je telefoonboeken, tegenwoordig is het vooral karton van pakketjes. En wie heeft er nog een krant?" Het scheelt zijn tennisvereniging zo'n vier- à vijfduizend euro per jaar. "Dat is serieus geld." Wel benadrukt hij dat het einde van de inzameling een veel groter gat in de begroting van de voetbalclubs slaat. "Die haalden wel 15.000 euro per jaar op." Frank gaat de tweemaandelijkse vrijwilligersklus missen, ook vanwege de verbindende functie. "Ik heb ook wel eens papier opgehaald met een man die een hoge topfunctie bij de bank heeft." Het was een stimulans voor het dorpsgevoel, benadrukt hij. "Je komt in delen van Nieuw-Vennep waar je nog nooit bent geweest."

De waardering van Vennepers was altijd erg groot, benadrukt hij. "Dan ben je achter in de veertig, en dan krijg je van de plaatselijke slager een plakje worst", zegt hij met een knipoog. Vooral tijdens warme zomerdagen was het werk soms fysiek zwaar. "Maar dan kregen we een blikje of een ijsje van bewoners." De laatste inzamelingen waren afgelopen en vorige week zaterdag. "Omdat Lex en ik veel hebben gelopen, verdienden wij de laatste ritten, vond ik." Ook toen bleek weer dat Vennepers zich door de jaren heen zijn gaan hechten aan de oud-papierinzameling. "Iemand had zelfs een fles champagne bij het oud papier gezet." Tekst gaat verder onder de foto.

Champagne voor oud-papierinzamelaars tijdens laatste ronde in Nieuw-Vennep - Foto: NH Media

Inmiddels doet hij niets meer bij de club, maar Albert Bouwmeester (73) van voetbalvereniging VVC is al vanaf het begin als chauffeur bij de inzameling betrokken geweest. "Jammer", reageert hij gelaten op het einde ervan. "Ik ga het wel missen met die jongens", verwijst hij naar zijn collega-ophalers van zijn eigen en andere clubs. Ook Albert vertelt dat het voor recyclingbedrijf Nijssen niet langer rendabel was om de vrachtwagens ter beschikking te stellen. Het einde van de inzameling hakt er ook bij zijn club flink in. "We haalden per zes maanden voor zo'n twaalfduizend euro op", vertelt hij. Gat in begroting Dat is wat overdreven, stelt VVC-penningmeester Hans den Ouden. "Maar we zaten op 15.000 euro per jaar en de afgelopen mindere jaren op 10.000 euro." Op een begroting van drie ton lijkt de schade mee te vallen, maar die 15.000 euro moet ergens worden terugverdiend. "We zullen iets moeten bedenken om dat op te vullen." Ook hij wijt het einde van de inzameling aan de dominantie van karton. Er worden heel veel verpakkingen ingezameld, die ten opzichte van papier weinig wegen, en veel ruimte innemen. Mogelijk zet zijn club zelf nog een inzamelcontainer op het eigen terrein. Om vandalen buiten de deur te houden, zou die dan alleen op zaterdagen opengesteld kunnen worden, blikt Den Ouden vooruit. Uitslapen Met de doorgewinterde chauffeur Albert Bouwmeester hoeven we geen medelijden te hebben. Hoewel een van zijn belangrijkste activiteiten is weggevallen, heeft hij nog voldoende om handen. "Ik heb een nul-urencontract bij Nijssen en ik heb genoeg contacten. En ik kan nu ineens op zaterdag uitslapen."