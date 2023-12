Geef de kerstdagen een muzikaal en cultureel tintje met deze NH-kersttips

Wil je weer eens wat anders met de kerstdagen dan eten, kerstliedjes, cadeautjes of een bezoek aan de kerk? Dan heeft de Culture Club leuke kersttips op een rijtje gezet. Zo kun je op allerlei plekken in Noord-Holland genieten van culturele activiteiten tijdens deze donkere dagen rond kerst.

Winterparade - Foto: NH Media

Tip 1: Winterparade in Tolhuistuin in Amsterdam-Noord In de kerstvakantie komt theaterfestival De Parade voor een speciale wintereditie naar de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. Wat kun je verwachten? Naast voorstellingen kun je dansen op kerstklassiekers in de silent disco, er is een kerstmarkt en er zijn glühwein en hapjes. Met (theater)optredens van onder andere Ellen ten Damme en Theo Wesselo (van de VPRO-klassieker Rembo en Rembo) belooft het een mooie avond te worden. Ook treedt rapfenomeen Elmer op, zij is te zien op zaterdag om 21.30 uur. De Winterparade in de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord vindt plaats van vrijdag 22 tot en met donderdag 28 december (behalve op eerste kerstdag).

Merel op de Winterparade in Amsterdam Noord - NH Nieuws

Tip 2: Meezingen met kerstliedjes in PHIL. in Haarlem In PHIL, het concertgebouw van Haarlem, is het een traditie geworden: het Familie Meezing Kerstconcert. Het kerstverhaal wordt verteld aan de hand van bekende kerstliedjes. Deze worden gezongen door een kinderkoor en begeleid door een liveband. En iedereen mag meezingen! Het concert is inclusief warme chocolademelk, glühwein of limonade. Striptekenaar Suus van den Akker maakt tekeningen tijdens de voorstelling die op het grote scherm te zien zijn. Het kerstverhaal is speciaal geschreven door Buddy Vedder, bekend van de programma's Holland's Got Talent en Goede Tijden Slechte Tijden. Het Familie Meezing Concert in PHIL. in Haarlem op zondag 24 december om 16.00 uur.

Tip 3: Kerstsprookje op een schip op Texel In de zomer zijn Sarah en Freya Eshuijs gastvrouwen aan boord van het waddenveer De Vriendschap, dat tussen Texel en Vlieland vaart en zeehondentochten houdt. Maar nu kruipt de Texelse tweeling in de huid van Ariël en Muriël, twee wannabe zeemeerminnen. Het is een modern sprookje vol avontuur en muziek, waarin de twee zussen Ariël en Muriël met hun schip De Vriendschap aanmeren in de haven van Texel. Eenmaal aangekomen op het eiland komen de zussen tot een bijzondere ontdekking waardoor de onderlinge verhoudingen op scherp komen te staan. Ariël en Muriël en Het Zwarte Water is te zien op waddenveer De Vriendschap in de haven van Oudeschild op Texel van 27 tot 31 december en van 2 tot 4 januari, steeds om 14.30 's middags en om 19.30 uur 's avonds.

Tip 4: Sterre straalt op Noord Hollandse podia Sterre Weldring is een talentvolle singer songwriter met popliedjes vol melancholie. Ze probeert haar emoties te ontwarren, niet alleen om zelf dichterbij de waarheid te komen, maar ook om anderen daarmee troost te bieden. Sterre toert nu al een aantal weken langs allerlei Noord-Hollandse podia. Haar tour wordt gesponsord door poppodium Victorie uit Alkmaar en heet dan ook Victorie on Tour. Vrijdag 23 december speelt Sterre Weldring in de Cirkel in Heemskerk aan. Zondag 7 januari staat Sterre in het Vredeskerkje in Bergen en op zondag 14 januari in De Groene Zwaan in De Rijp.

Sterre Weldring - NH Nieuws

Tip 5: Winter in het Rijksmuseum Een witte kerst kunnen we dit jaar vergeten. Dus wat is er dan mooier de echte winters van vroeger te bekijken op de schilderijen van Hendrick Avercamp (1585-1634) in het Rijksmuseum? Avercamp is de bekendste schilder en tekenaar van Hollandse winterlandschappen uit de 17de eeuw. Zijn voorstellingen vol ijspret bepalen ons beeld van de 17de-eeuwse vrieskou. Als je er toch bent, ga dan ook even naar de expositie Museum Boijmans Van Beuningen at Rijksmuseum. Daar vind je werken van Dali, Mondriaan en Picasso maar ook van de Japanse kunstenaar Yayoi Kusama. Friso Lammertse, conservator bij het Rijksmuseum: "De tentoonstelling biedt een reis door het menselijk bestaan met kunst vanaf de middeleeuwen tot nu. Alles wat de mens in zijn leven meemaakt, zoals geboren worden, de jeugd, volwassen worden, seksualiteit, ouderdom en overlijden is universeel, maar werd door de eeuwen heen steeds anders ervaren." Voor de kinderen zijn er speurtochten, cursussen winterlandschap schilderen en ze kunnen Disneyfilms kijken. Het Rijksmuseum is dagelijks geopend.

Winter - Foto: NH Media