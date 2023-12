Zorgverlener Linda krijgt kerstpakket van Oostzaanse ondernemers en schiet vol

Met een zwarte bus vol kerstpakketten sjeest ondernemer Mark Schurer deze dagen door Oostzaan. Samen met een groep andere ondernemers deelt hij in totaal 200 pakketten uit aan mensen die dat verdienen. Als hij bij zorgverlener Linda Trakzel voor de deur staat met een pakket nemen de emoties even de overhand. Ook in Zaandam en Purmerend zijn er acties om andere mensen blij te maken.

De pakketten gaan naar mensen die een steuntje verdienen in moeilijke tijden, maar ook naar mensen die bijvoorbeeld de belbus vrijwillig rondrijden of iets anders voor de medemens doen. Linda Trakzel is één van de mensen die een pakket verdient. Ze werkt als zorgverlener in verzorgingshuis Lishof en had zelf al een paar bewoners opgegeven bij Mark. Uiteindelijk werden alle bewoners verrast. Nu ze zelf ook een pakket krijgt schiet ze vol: "Waarom ik?", klinkt het een paar keer.

Ondernemer Mark vindt het leuk om mensen die dat verdienen in het zonnetje te zetten en begon de actie met honderd pakketten. De actie werd steeds groter en nu doen er zo'n twintig ondernemers mee. Na een oproep in Nieuwsblad Oostzaan (voorheen Kompas) stroomden de aanmeldingen binnen van mensen die een ander wilden aanmelden voor zo'n pakket.

"We zijn nog druk bezig", zegt Eric lachend. "Het zijn flinke kratten, je hebt er veel voor nodig om die te vullen. Het is ook wel leuk als er gezinnen zijn met veel kinderen, dan heeft iedereen wat. We proberen er rekening mee te houden dat er iets is voor iedereen."

"Er zijn natuurlijk een hoop mensen die anderen belangeloos helpen", zegt Mark even later. "Die mogen ook wel eens bedankt worden." Hij hoopt dat volgend jaar meer ondernemers aansluiten om de actie nog groter op te zetten.

Ze verwachten dat er nog wel wat donaties zullen volgen van mensen als zij hun eigen kerstpakket hebben gekregen vanuit hun werk. "We kregen gisteren nog een cadeaukaart voor de bakker, dus we kunnen nog wat lekkere broodjes erbij doen. Als er nog leuke decoraties of kerststollen bijkomen kunnen we die nog toevoegen, er zijn nog een paar kratten die we moeten indelen. We hebben al een krat uitgedeeld en toen kregen we hele leuke reacties, dat geeft wel voldoening."

Zaandam

Een lange rij gisteravond bij opslagruimte Storage Flix aan de Kleine Tocht in Zaandam. Daar deelden leden van stichting Prakkie Over 075 Zaandam kerstpakketten uit aan mensen die het financieel moeilijk hebben. "110 kerstpakketten hebben we uitgedeeld, 40 meer dan vorig jaar", zegt Cindy Slaper-van der Werff trots. "Ik kan terugkijken op een hele fijne avond."

"We komen tegen dat mensen helemaal niks in de kast hebben staan. Daar kan ik niet tegen. Als er iets bij mij aankomt is het dat mensen tijdens kerst geen eten hebben."

