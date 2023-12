Maatregelen op strand Egmond aan Zee voor storm Pia, maar kitesurfers slaan hun slag

Vanwege storm Pia worden op het strand bij Egmond aan Zee maatregelen genomen om het strand te beschermen voor het hoge water. Angst is dat er veel zand wordt afgeslagen, of dat het strandpaviljoen beschadigd raakt. Kitesurfers kunnen daarentegen wél genieten van de flinke windstoten.

In de loop van de ochtend en in de middag gaat het hard waaien vanwege storm Pia, aan de kust kunnen de windstoten oplopen tot negentig kilometer per uur.

Volgens strandjutter Marco, die veel ervaring heeft met zwaar weer op het strand, is het grootste gevaar voor mensen die nu het strand op gaan de rondvliegende spullen. "En doe de deur van de auto op de juiste manier open!", benadrukt hij. "Met de kop tegen de wind in."

Een hoge berg zand moet strandpaviljoen Bad Egmond beschermen tegen het opkomende water. Ondertussen worden bij paviljoen Nautulus alle losse spullen vastgezet, van windschermen tot vlaggen.

Verslaggever Maaike Polder is samen op het strand met Marco en vertelt dat er, ondanks de zorgen om het hoge water, ook genoten wordt op het strand. Zo maakt een kitesurfer een paar gigantische sprongen. "Voor kiters is dit natuurlijk geweldig, maar je moet wel veel ervaring hebben", aldus Marco.