Noordkop maakt zich op voor stormvloed, hoogste waterstand komende nacht bereikt

Door de harde wind wordt het water flink opgestuwd en dat kan vannacht tot zeer hoge waterstanden leiden. Volgens de voorspellingen van Rijkswaterstaat zouden de waterstanden in Den Helder, Den Oever en Oudeschild richting de stand van 'stormvloed' gaan. Dat is de een na hoogste waarschuwing, erna volgt nog 'extreem hoogwater'.

In Den Oever (buiten de coupure) wordt de waterstand nog iets hoger: 2,80 meter. Bij het gebouw van de visafslag in Den Oever, dat op de kade staat, hebben ze al maatregelen genomen tegen het hoge water, vertelt Bert de Groot van de visafslag. "We zijn wel wat gewend. Het afgelopen jaar hebben we drie keer hoog water gehad, maar dan zit je rond de 30, 40 centimeter water. Al wordt het nu extreem. Ik gok dat er 1 of 1,5 meter water in de afslag komt te staan. Je kunt er straks in zwemmen."

De gemeente Texel heeft een hoogwaterwaarschuwing uit laten gaan voor de haven van Oudeschild, die toch al snel onder water loopt maar nu met heel veel water te maken krijgt. Vannacht rond 3 uur is de waterstand er naar verwachting zo'n 2,70 meter. Wie er een auto, fiets of andere losse spullen heeft staan, wordt geadviseerd die weg te halen .

Voor het eerst in jaren is de coupure (dijkgat, red.) in Den Oever vanochtend gesloten om te voorkomen dat het dorp onder water loopt. Wie daar zijn auto heeft geparkeerd, wordt geadviseerd die weg te halen, want gegarandeerd loopt de haven onder water. In 2018 werd de coupure vervangen en verhoogd, sindsdien hoefde hij niet meer dicht wegens hoog water.

"Bijzonder is dat de vissen straks de haven in spoelen, dan zie je ze zwemmen in de goot"

De visafslag is erop gebouwd dat het tegen hoge waterstanden moet kunnen. Maar even goed worden er wel maatregelen genomen. De Groot: "Alle elektra, zoals de spoelmachine, weegschalen en heftrucks, hebben we naar een hogere verdieping verplaatst. Maar de kisten hebben we ook verplaatst, want anders spoelen ze zo de haven in. De deuren doen we expres een beetje open, omdat het water zo veel kracht heeft en ze er anders uit drukt."

"Bijzonder vind ik dat de vissen straks de haven in spoelen, dan zie je ze zwemmen in de goot. Morgen moeten we wel flink schoonmaken. Er ligt dan overal zand dat is meegekomen."

Ook Den Helder tikt vannacht rond dezelfde tijd, mogelijk al iets eerder - rond 2 uur, een waterstand van zo'n 2,60 meter aan. Vanwege het hoge water komt het parkeerterrein van de TESO naast de hoofdterminal in Den Helder vannacht gedeeltelijk onder water te staan, meldt de TESO. Ook hier geldt het dringende advies om de auto vandaag daar weg te halen.

Webcam

Op de website van Rijkswaterstaat kun je live bijhouden wat de waterstanden zijn van diverse kustplaatsen. Ook is er een webcam gericht op de haven van Oudeschild, waar je kunt volgen hoe de haven onder water loopt vanmiddag en vooral vannacht.

Code geel vanwege harde wind geldt tot morgenochtend 8 uur. De hardste windstoten worden volgens de weerkaarten van Ventusky vandaag aan het einde van de middag verwacht, met uitschieters van 110 kilometer per uur in Den Helder.