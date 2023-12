De Peiling: datingprogramma's zijn verrukkelijk!

First Dates, Boer Zoekt Vrouw en nu weer de wintereditie van B&B Vol Liefde. Wie van datingprogramma's op tv houdt kan zich bijna het hele jaar door vermaken. Hoe is dat voor jou? Ben je niet bij de tv weg te slaan als het over daten gaat of kan al die tv-romantiek jou gestolen worden?

Wat is er nou fijner dan heerlijk meegenieten van alle datingperikelen op televisie? Lekker op de bank met een kop thee, alleen of met anderen, afstandsbediening binnen handbereik en aan die tv!

Velen zitten aan de buis gekluisterd voor Married at First Sight, Lang Leve de Liefde of Boer zoekt Vrouw. Fans van B&B Vol Liefde kunnen vanaf deze week weer hun hart ophalen aan de winterversie van het programma: Winter Vol Liefde.

Ben jij ook de hele week bezig met de vraag: welke vrouw gaat die leuke boer kiezen om mee op stedentrip te gaan en springt de vonk wel of niet over tijdens het melken van de koeien? Komt er een vervolg na het eerste spetterende etentje bij First Dates? En zal die knappe skileraar deze kerst thuiskomen met een nieuwe liefde?

Buik vol van

Waar de één heerlijk mee-zwijmelt bij al die tv-romantiek, moet de ander er juist niets van hebben. Misschien vind jij het allemaal doorgestoken kaart, heb jij hélemaal je buik vol van collega's die maar blijven napraten over datingprogramma's, of geloof jij niet dat verliefdheid op deze manier kan ontstaan.

Wij zijn heel benieuwd: kan jij geen genoeg krijgen van datingprogramma's op tv of zap jij heel hard naar een andere zender zodra er tv-liefde in het spel is? Reageer op de stelling 'datingprogramma's zijn verrukkelijk' en wie weet praat jij vanavond mee in De Peiling.