Ziek worden omdat je moeder het werd: zou jij willen weten welk risico je loopt?

Na het overlijden van de moeder van Marijke en Janneke blijkt dat zij leed aan een erfelijke hersenziekte. De zussen hebben 50 procent kans om deze ziekte ook te hebben. Het is een vorm van dementie die zich op relatief jonge leeftijd openbaart en je persoonlijkheid volledig kan veranderen. Nu ze dit weten, moeten ze een moeilijke vraag beantwoorden: willen ze weten of ze de ziekte ook in zich dragen? Het brengt hen bij de specialisten van het Amsterdam UMC.

De zoektocht naar de juiste keuze voor de zussen is het onderwerp van de documentaire 'Breinsussen'. Marijke en Janneke zitten in de leeftijd dat de ziekte zich kan gaan manifesteren. Beiden zijn het er in eerste instantie over eens: ze starten gezamenlijk een intensief traject met mogelijk een verdrietige uitkomst voor beiden, één van hen of geen van twee.

Tijdens het proces gebeurt er iets onverwachts, waarna één van de zussen zich afvraagt of ze nog wel wil weten of ze genetisch belast is en dus op jonge leeftijd kan gaan dementeren. Maar kun je leven met de dreiging van een grijze wolk?