Storm Pia raast over de provincie: stormvloed in Den Helder verwacht en 200 vluchten geschrapt

Het KNMI geeft van 9.00 uur vanmorgen tot 12.00 uur morgenmiddag code geel af voor harde windstoten, want er raast opnieuw een grote storm over onze provincie. Er worden alvast flinke maatregelen genomen om wateroverlast te voorkomen, want er wordt hoog water verwacht.

Foto: De coupure in Den Oever, eerder dit jaar. Foto: Marko Cortel

Zo wordt de coupure, ook wel een dijkgat genoemd, bij Den Oever om 9.00 uur gesloten. Dat is om te voorkomen dat het hoge water het dorp in stroomt. Het hoogheemraadschap verwacht dat het hoge water vandaag in ieder geval tot aan de balken waarmee de coupure wordt gesloten gaat komen. Dat is een uitzonderlijke maatregel volgens woordvoerder Jorrit Voet van het hoogheemraadschap. "Dit gebeurt zeker niet jaarlijks. Eerder een keer in de twee a drie jaar." Bij Den Helder wordt aankomende nacht stormvloed verwacht. De politie waarschuwt mensen dat ze hun auto beter niet op het parkeerterrein van TESO neer kunnen zetten, want die zou zomaar onder water kunnen lopen. Sassluis Ook de Sassluis bij Enkhuizen gaat gesloten worden. Daarmee wordt voorkomen dat het water vanuit het IJsselmeer Enkhuizen binnenstroomt. Voet waarschuwt daarnaast voor hoge waterstanden op zee. Op de Waddenzee worden extreem hoge waterstanden verwacht, maar ook de mensen die tijdens de storm even lekker willen uitwaaien op het strand kunnen beter een ander plekje zoeken. Door de harde wind beukt het zeewater mogelijk tegen de duinen op, waardoor er op sommige plekken langs de kust zomaar geen strand meer over zou kunnen zijn. Tekst gaat door onder het kader

Wat kunnen we verwachten? Volgens weerman Jan Visser gaat storm Pia gepaard met zware windstoten tussen de 75 en 80 kilometer per uur boven land. Aan zee kan dat oplopen tot 100 tot 110 kilometer per uur. De wind komt uit het westen tot noordwesten. In de nacht kalmeert het boven land, maar blijft het aan zee nog stormen.

Als het water is gezakt kunnen er dan ook weer gevaarlijke situaties ontstaan, want als er te veel zand mee terug de zee in gaat kunnen er kliffen op de duinranden ontstaan. Schiphol Op Schiphol zijn voor vandaag alvast 200 vluchten geschrapt. Daarnaast waarschuwt de luchthaven dat mensen de hele dag rekening moeten houden met vertragingen. Door de harde wind kan er vandaag alleen gebruik worden gemaakt van de Buitenveldertbaan, zowel voor vertrekkende als voor binnenkomende vluchten. Voor de andere banen is de windrichting te ongunstig. Daarnaast kan de wind gevolgen hebben op de bagageafhandeling op de grond. Ook dat kan vertraging opleveren.