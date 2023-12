Jordy Clasie bespeurt gebrek aan vertrouwen bij AZ: "Je voelt het in de ploeg"

AZ kwam vanavond goed weg met een 2-3 overwinning tegen HHC Hardenberg in het bekertoernooi. Na de zware nederlaag tegen PSV en de uitschakeling in Europa, werd het opnieuw een moeilijk duel voor de ploeg van Pascal Jansen. Jordy Clasie zag naarmate het duel vorderde het vertrouwen wegzakken bij zijn teamgenoten. "Onszelf onnodig moeilijk gemaakt", aldus de aanvoerder van de Alkmaarders.

"Dit was een lelijke overwinning. We hebben gewoon niet goed gespeeld. Je moet na een kwartier al twee of drie keer scoren", vertelt Clasie na afloop. "Je weet dat als je op dit soort avondjes niet scoort, dan zakt het vertrouwen weg en geef je hun hoop."

De matige wedstrijd van AZ is volgens Clasie mede te wijten aan de fase waarin de ploeg nu verkeert. "We hebben twee grote tikken gekregen. Uit Europa en zoek gespeeld door PSV. Dat doet wat met de ploeg. Dat is logisch. Als je keihard wordt afgestraft en zelf ook niets creëert, dan zit je in een moeilijke fase. Dat merkte je vandaag ook. " Tekst gaat verder onder de video.

Twijfel in de ploeg AZ-trainer Pascal Jansen zag naarmate de wedstrijd vorderde de twijfel in zijn ploeg sluipen. "Deze wedstrijd komt in de top vijf slechtste wedstrijden ooit. Het is te lang een wedstrijd gebleven", vertelt Jansen. "Dan zie ik de twijfel bij mijn ploeg. Dat heeft niets te maken met motivatie, dat is de fase waarin wij zitten."