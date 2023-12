Bekerheld Been glundert na opnieuw belangrijke rol in KNVB-beker

Wessel Been mag inmiddels 'de bekerheld van AFC' genoemd worden. De speler van de Amsterdamse amateurclub maakte vanavond het enige doelpunt in de bekerwedstrijd tegen RKAV Volendam (0-1). Dat deed hij een ronde eerder ook al tegen PEC Zwolle (1-0). Door de zege staat AFC in de derde ronde van de KNVB-beker.

AFC'er Wessel Been kroonde zichzelf opnieuw tot matchwinner in de KNVB-beker - NH Sport / Milton Pus

Ondanks het slechte weer waren er 2500 tickets verkocht voor de bekerconfrontatie tussen de amateurs van Volendam en AFC. De thuisploeg week uit naar het stadion van de betaalde broer FC Volendam, aangezien de eigen lichtinstallatie bij de club niet van de benodigde kwaliteit is. In de vorige ronde speelde Volendam ook in het stadion en versloeg de derdedivisionist Eemdijk: 5-0. Tekst gaat verder onder de video.

Aanvoerder van RKAV Volendam, Nick Runderkamp, kon nog lachen na de bekeruitschakeling - NH Sport / Milton Pus

Tweededivisionist AFC stuntte in die ronde door PEC Zwolle met 1-0 uit te schakelen. Beide amateurploegen hielden elkaar qua kansen en stand voor rust in evenwicht. Volendammer Eric Veerman kopte uit een corner net naast het AFC-doel en Melvin Platje schoot aan de andere kant uit kansrijke positie naast. De spits speelde op bekend terrein: van 2007 tot 2011 stond hij bij FC Volendam onder contract. Tekst gaat verder onder de video.

AFC-trainer Benno Nihom is ontzettend trots op zijn ploeg - NH Sport / Milton Pus

Platje zorgde ook na rust voor het eerste gevaar. Ditmaal werd zijn schot naast getikt door doelman Dion Vlak. Been, die tegen PEC dus de matchwinner was, kwam na 58 minuten in het veld. Het vertrouwen van AFC-trainer Benno Nihom betaalde hij binnen vijf minuten terug door de 0-1 tegen de touwen te schieten. Het leidde tot dolle vreugde bij de bezoekers. Tekst gaat verder onder de video.

RKAV Volendam-trainer Berry Smit over de bekeruitschakeling tegen AFC. - NH Sport / Milton Pus