Zij juichten de Ajax Vrouwen naar de overwinning

Zo'n 20.000 toeschouwers zagen donderdagavond de Ajax Vrouwen voor de tweede keer een Champions League wedstrijd winnen. Fans uit het hele land kwamen naar de Arena. Wie zijn de deze Ajacieden en waarom komen ze?

Liz, Yoana, Jesse, Sammy en hun vrienden - Foto: NH Media

Voor Sammy (10), Yoana (9), Liz (7) en Jesse (7), alle vier spelers van voetbalclub OSV uit Amsterdam, is het een grote dag. De meisjes zijn net kampioen geworden en mogen straks als mascotte aan de hand van de spelers het veld op. "Ik voel me heel erg blij dat we hier mogen zijn", zegt Yoana. Dat Ajax het zo goed doet, maakt het alleen nog maar leuker. Een beetje zenuwachtig zijn ze wel. Vooral Liz maakt zich zorgen. "Ik weet niet of ik mijn schoenen wel op tijd aan krijg."

Marco (links) en Tim - Foto: NH Media

Marco (26) en zijn vader Tim (61) zijn vandaag vanuit Ursem naar de Arena gereisd omdat Marco kaarten had gewonnen bij de supportersvereniging. "Ze vroegen de score van de vorige wedstrijd en die had ik ook gezien". Voor Tim is het heel simpel: "Als je fan bent van een club, dan support je ook het vrouwenteam". Een tijdje terug speelde Linda Bakker uit Ursem nog bij Ajax, maar nu zij vertrokken is, is Leuchter de nieuwe favoriet. "Zij heeft gewoon een neusje voor de goal".

Gert Jan, Gijs, Zinairu, Emre en Chop - Foto: NH Media

Zinairu (42), Emre (18) en Chop (40) zijn vandaag met hun trainers Gijs (44) en Gert Jan (61) vanuit Wageningen naar de Arena gekomen. De voetballers spelen in het enige AZC-team van Nederland, in de vijfde divisie. Gert Jan heeft ze vandaag meegenomen naar de arena, want verdediger Isa Kardinaal is zijn nichtje. "En voor de vrouwen van Ajax is tickets krijgen ook wel een stuk makkelijker". Emre heeft een sjaal om van zijn favoriete club Galatasary, maar vandaag gaat zijn hart uit naar Ajax.

Alexandra en Sara - Foto: NH Media

Toen Sara (20) bij de vorige wedstijd in de Arena de vrouwen het veld op zag komen, moest ze wel even denken aan haar eigen tijd op het voetbalveld. Altijd het enige meisje, en elke wedstrijd een opmerking over haar paardenstaart. Dat Ajax het nu zo goed doet, maakt haar trots. Ze komen uit Leiden, maar zijn altijd Ajacieden geweest. "Want als je voetbal gaat kijken dan kom je automatisch bij Ajax uit." Omdat Sara op de invalideplek zit, mag ze iemand meenemen. "Beste plek van het stadion, recht achter het doel".

Ben - Foto: NH Media

Normaal fietst Ben (29) altijd in een stoet naar de Arena, maar nu was hij nagenoeg alleen. Als trotse eigenaar van een seizoenskaart, is het vanavond de eerste keer dat hij Spitse, Leuchter en de anderen gaat zien. "Ik zei tegen mijn vrienden, moeten we niet een keer naar de vrouwen?” Hij hoopt dat hij zijn steentje bij kan dragen, want 'we moeten samen achter de club staan'. Eén ding weet hij wel, Van Eijk is sinds dat moment met Rafael van der Vaart bij Studio Voetbal zijn favoriet. "Goed dat mannen met een grote mond op hun plek worden gezet."