Eerste Oekraïense vluchtelingen verhuizen naar superflexwoningen Enkhuizen

De sleuteloverdracht van de nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Enkhuizen vond vandaag plaats. Een niet langer in gebruik zijnde voetbalveld van s.v. Enkhuizen is omgevormd tot een cluster van 39 superflexwoningen, die dienen als volwaardige woningen met individuele kamers, badkamers, keukens én toiletten.

De eerste Oekraïense vluchtelingen verhuizen naar de superflexwoningen in Enkhuizen - Foto: WEEFF/Desi Bootman

In augustus 2022 nam een groep van 150 Oekraïense vluchtelingen hun intrek in tijdelijke woonunits op de ijsbaan in Enkhuizen. Wethouder Jan Franx van de gemeente Enkhuizen benadrukt dat de situatie bij de ijsbaan 'leuk' was voor een jaar, maar onhoudbaar was omdat de bewoners voor basisbehoeften zoals het toilet naar buiten moesten. Bovendien voldoet de gemeente nu aan de belofte dat de opvanglocatie maximaal twee jaar zou blijven. "Vanaf januari worden de units weggehaald en wordt de ijsbaan weer hersteld in oude staat", benadrukt hij. "Door de samenwerking met s.v. Enkhuizen is er een nieuwe locatie gevonden en is dit in acht weken uit de grond gestampt."

De superflexwoningen, zoals ze worden genoemd, vormen een kleine samenleving met een soort buurthuis, speeltoestellen en privacy. Hiermee wordt beoogd de bewoners een gevoel van normaliteit en stabiliteit te bieden te midden van de uitdagingen die zij hebben ondervonden. De ambitie is om een leefgemeenschap te creëren, zoals door de burgemeester geformuleerd als 'een buurtje'.

Bekijk hieronder de reportage over de sleuteloverdracht: (tekst gaat verder onder de video):

De superflexwoningen zijn uitsluitend beschikbaar voor gezinnen, waardoor alleenstaande vluchtelingen niet rechtstreeks kunnen profiteren van de nieuwe accommodaties. "Voor deze mensen wordt er ook gekeken naar een plek in Drechterland, waar wij een gelijkwaardige situatie hopen te creëren", aldus Franx.