RAI en Novotel ook al niet blij met erotisch centrum en 'laten het er niet bij zitten'

Dat niet alleen bewoners maar ook de bedrijven op en rond de Europaboulevard niet zitten te springen om het erotisch centrum was wel een beetje te verwachten. Ze spreken van een "drog-oplossing" en zijn niet van zins zich bij de wens van het college neer te leggen. "Ik denk dat het een idee-fixe is in het hoofd van de burgemeester."

"We laten het er niet bij zitten en overigens niet alleen wij, alle buren hier ook niet", zegt Erwin van der Graaf vice president bij Accor namens het Novotel. "We hebben in de aanloop hiernaartoe natuurlijk veel overleg gehad. En het is nog een beetje te vers om te zeggen: dit gaan we doen, maar we gaan zeker wel actie ondernemen."

Vanaf de vijftiende verdieping van het Novotel heb je misschien wel het mooiste zicht op wat nu nog een vijver is in 'de oksel' van de A10. Qua bezettingsgraad geen zorgen tegen die tijd, zou je zeggen? "Maar dat is niet van het type gasten waar we ons normaal op richten", aldus Van der Graaf, "maar zonder gekheid: we zijn hier natuurlijk niet blij mee."

EMA

Ook volgens de RAI is het een slecht idee dat de drukte in de binnenstad niet oplost. Van der Graaf wijst ook nog op de "culturele ongevoeligheid" bij Halsema en haar wethouders: "Er is door de stad heel veel moeite gedaan om internationale bedrijven in het bijzonder naar de Zuidas te krijgen. Met veel bombarie is de EMA (het Europees Medicijnagentschap, red.) na de Brexit hier binnengehaald en die krijgen drie jaar na dato een megabordeel op de stoep. Die zitten hier niet op te wachten."



Of actie ook juridische actie betekent, daarover laat Van der Graaf zich nog niet in de kaarten kijken: "Hopelijk kan het ook op een andere manier. Het moet nog door de gemeenteraad. En ik heb goede hoop, daarin zitten heel veel verstandige mensen, dat die onze argumentatie ook meenemen en daar nog eens goed over nadenken of dit echt nou wel zo'n verstandige oplossing is."