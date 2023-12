Explosief Basisweg Amsterdam was bedoeld voor pand waar illegaal gokhuis is opgerold

De politie kreeg maandag in de vroege ochtend rond 4.40 uur een melding dat iemand iets aan de deur van het pand aan de Rhôneweg probeerde te plakken. Daar waren op dat moment drie personen aanwezig.

Die ochtend werd vervolgens om 9.15 uur een verdacht pakket met explosief materiaal aangetroffen iets verderop, op de Basisweg. Uit politieonderzoek blijkt dat het vrijwel zeker gaat om het pakket dat enkele uren eerder geprobeerd werd te bevestigen aan het pand aan de Rhôneweg. In het onderzoek naar het verdachte pakketje is een 15-jarige jongen opgepakt.

Illegaal gokhuis

Vorige maand werd op de bovenverdieping van het pand aan de Rhôneweg een illegaal gokhuis opgerold. Agenten kwamen op 12 november af op een melding van een schietpartij bij het betreffende pand, maar eenmaal daar bleek de voordeur op slot en waren de gordijnen dicht. Wel was er harde muziek uit het pand hoorbaar. De exploitant verzekerde de politie dat er geen sprake was van een schietpartij.

De politie opende een deur van het pand, omdat het vermoeden bestond dat meer mensen zich in het pand bevonden. De deur bleek voorzien van een magneetsluiting die van binnenuit via een zender kon worden geopend. Op de eerste etage werden 15 tot 20 mannen aangetroffen aan tafeltjes en banken. Een aantal van hen had grote hoeveelheden cash bij zich variërend van 500 tot 3000 euro.

Pokertafel en kaartspellen

In een geschakelde ruimte werd door twee mannen een kaartspel gespeeld en er lag een boekje op tafel waarop vermoedelijk de uitslagen van deze kaartspellen opgeschreven werden. Er stond een pokertafel op zijn kant en op verschillende plekken waren kaartspellen opgeborgen. De aanwezige gasten bleken voor te komen in de politiesystemen wegens het overtreden van de Opiumwet, geweldsdelicten, vermogensdelicten, witwassen en illegaal gokken. Ook de pandeigenaar is in de systemen bekend wegens illegaal gokken.

Op de eerste verdieping werd tevens een ruimte met tv-schermen ontdekt waarop bezoekers rechtstreeks konden volgen wat er rondom het pand gebeurde via aan het pand bevestigde beveiligingscamera’s. "Het is de politie ambtshalve bekend dat gokhuizen regelmatig zijn voorzien van camerasystemen gericht om te monitoren wie er voor de deur staat zodat bij een eventuele inval er tijdig kan worden opgeruimd", zo staat te lezen in het sluitingsbevel.

Zes maanden gesloten

"Gezien het feit dat in de omgeving van dit pand niet alleen een explosief is aangetroffen, maar ook illegale gokactiviteiten zijn geconstateerd, is het risico op herhaling groot", aldus burgemeester Halsema. "Om de ernstige aantasting van de openbare orde en veiligheid van omwonenden en voorbijgangers onmiddellijk en blijvend te herstellen, heeft de burgemeester besloten om het pand per direct voor zes maanden te sluiten."