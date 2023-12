Laatste Kratje Trap van 2023 met VSV uit Velserbroek: "Gaan we overtreffen"

Voor de laatste Kratje Trap van 2023 gaat de reis naar Velserbroek. Drie voetballers van VSV 3 willen graag nog een poging wagen om de koppositie te veroveren. Dat betekent dat zij minimaal 87 punten moeten behalen. "Dat gaan we overtreffen", aldus het trio van VSV 3. Of de grootspraak ook leidt tot het gehoopte succes, zie je in een nieuwe aflevering van Kratje Trap.