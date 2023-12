Scooterrijder ernstig gewond bij botsing met auto

Een scooterrijder is vanmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Laan van Langerhuize in Amstelveen. Dat gebeurde toen het slachtoffer tegen de zijkant van een auto reed.

Het ongeluk gebeurde rond 13.30 uur ter hoogte van de Burgemeester Boersweg. Op het kruispunt staan verkeerslichten. Het is onbekend of een van de bestuurders door rood is gereden. Op foto's is te zien dat in de zijkant van de Tesla een enorme deuk zit.

