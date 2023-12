Toch geen verdubbeling van huur voor parkeergarages in Amsterdam-Zuidoost: maximaal 30 procent

Huurders van verschillende parkeergarages in Amsterdam-Zuidoost hoeven toch geen verdubbeling van de huurkosten te verwachten vanaf 1 februari. Volgens verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst wordt de verhoging maximaal 30 procent, en was dat ook altijd de bedoeling.

Naar aanleiding van berichtgeving van AT5 stelde de VVD vragen aan wethouder Van der Horst. Die zei in de gemeenteraad vandaag dat het uitgangspunt voor de verhogingen altijd al maximaal 30 procent was. Die werden echter berekend over het huidige tarief dat geldt, maar de gemeente is erachter gekomen dat 'veel mensen een nog veel ouder tarief betaalden dat een stuk lager lag'.

De wethouder begreep dat het daardoor schrikken was dat sommige huurders 46,50 euro naar 104,13 euro per maand sprongen met de verhoging. "Iedereen krijgt daarom een maximale verhoging van 30 procent op het huidige tarief."

Gratis parkeren mag ook

Van der Horst wil daarnaast nog meegeven dat er op het moment ook gratis geparkeerd mag worden. "Om een vaste parkeerplaats te hebben is er een abonnement nodig en dat faciliteren wij. Als straks het betaald parkeren wordt uitgebreid, kan er door bewoners een parkeervergunning aangevraagd voor een tarief dat kostendekkend is."

Ook vroegen zowel de PvdA als Denk of het onderhoud van de garages kon worden aangepakt. Zo staan er verschillende wrakken in de garage en auto's die zichtbaar al maanden niet van hun plek zijn geweest. "Ik snap de opmerkingen over het aanzicht, maar weet dat er nu ook onderhoud wordt gepleegd om de garage veilig te houden", reageerde de wethouder. "Er wordt nu ook handhaving ingezet en de garages staan op de lijst voor herontwikkeling. Dat traject is nu echter nog niet duidelijk."

Bekijk hier het verhaal het item dat AT5 maakte over de boze autobezitters vanwege de huurverhoging: