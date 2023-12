Ook 15-jarige jongen aangehouden voor overal op tabakszaak in Vogelbuurt

De overval gebeurde rond 18.30 uur. De twee jongens liepen de winkel binnen en bedreigden zowel medewerkers als klanten met een vuurwapen, waarbij een van hen een greep uit de kassa deed. Niemand van de aanwezigen raakte gewond.

Na de overval rende de jongens de winkel uit in de richting van de Adelaarsweg. Agenten zagen niet veel later een jongen lopen op straat die voldeed aan de signalementen en zetten de achtervolging in. Na een korte achtervolging werd de 17-jarige jongen op het perron van het metrostation Noorderpark aangehouden. Hij is gisteren heengezonden door de rechter-commissaris, maar blijft nog wel verdachte in de zaak.

De politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is en dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.