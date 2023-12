Gewapende overval winkel Gedempte Gracht Zaandam, drie verdachten aangehouden

In een elektronicawinkel aan de Gedempte Gracht in Zaandam heeft vanochtend een gewapende overval plaatsgevonden. Na een korte achtervolging zijn drie verdachten in Amsterdam aangehouden. De politie doet onderzoek.

Volgens een woordvoerder van de politie vond de overval rond 10.45 uur plaats. Drie verdachten zouden hebben gedreigd met een vuurwapen, maar er is niet geschoten.

Woordvoerder: "De verdachten zijn in een auto gevlucht. Niet veel later konden wij deze personen, na een korte achtervolging, aanhouden in Amsterdam ter hoogte van de S112." Het is niet duidelijk of de auto is gestolen.

Volgens AT5 vluchtten de verdachten via de ring Noord en Oost in de richting van de Gooiseweg. Bij die afslag werd de auto klemgereden door meerdere politievoertuigen en kon het drietal worden aangehouden.

Niemand is gewond geraakt, alleen een aantal politieauto's hebben lichte materiële schade opgelopen tijdens het klemrijden. De afrit was een lange tijd afgesloten voor onderzoek.

Het is onbekend of er iets tijdens de overval is buitgemaakt. Daar doet de politie op dit moment onderzoek naar, aldus de woordvoerder.