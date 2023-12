Ook Jan en Nel uit Obdam slachtoffer van kersthertendief: 'Sorry, hert gestolen!'

Niet alleen in Spanbroek en Ursem zijn vorige week verlichte kerstherten gestolen, ook in Obdam was het raak. De 84-jarige Jan Koning keek vreemd op, toen zijn grote springende hert ineens was verdwenen. Dus zette hij een bord in de tuin, met daarop de tekst: 'Sorry, hert gestolen!'

Vorige week werd al bekend dat Natascha uit Ursem en Bianca uit Spanbroek slachtoffer waren van iemand met een sterke voorliefde voor verlichte kerstherten. De verbazing was groot toen ze in de ochtend een lege voortuin aantroffen. Het hert van Natascha verbleef al zo'n 30 jaar in de familie. "Het is te triest voor woorden. Juist omdat dit staat voor warmte en gezelligheid. Als je niet eens meer kerstverlichting in je tuin kunt zetten...", zei ze vorige week.

Ook in het naburige Obdam heeft de kersthertendief toegeslagen. Bij Jan en Nel Koning, respectievelijk 84 en 83 jaar oud, om precies te zijn. "Een mooi, springend hert is het", zegt Jan. "Meegenomen in dezelfde nacht als bij die gevallen in Spanbroek en Ursem. Het was geen kleintje, hoor. Hij was anderhalve meter hoog en zelfs nog iets breder." Een echte eyecatcher dus. "Die neem je echt niet zomaar mee."

'Van andermans spullen afblijven'

Hij had de kerstverlichting al zo'n 25 jaar in zijn bezit. "Hij staat hier al 16 jaar in de voortuin en ook nog een jaar of 8 in het vorige huis." Ook al is het 'maar' kerstverlichting, de diefstal maakt hem kwaad. "Ze moeten met hun handen van andermans spullen afblijven. Ik was zó boos. Ik heb een bord gemaakt en deze in de tuin gezet. 'Sorry, hert gestolen!' staat erop. Dan weten de mensen het maar. En het scheelt veel vragen. Op het koor begonnen ze ook al: 'Wat nou Jan, je hert weg?' Het spoort gewoon niet."

Tekst gaat verder onder de foto.