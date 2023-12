Extinction Rebellion vindt fossiele afbouw ING niet snel genoeg: blokkade op A10 gaat door

De aangekondigde versnelling van de afbouw van fossiele belangen die de ING heeft bekendgemaakt, is volgens Extinction Rebellion niet snel genoeg. De bank kondigde aan in 2040 helemaal geen belangen meer te willen hebben in de fossiele industrie, maar volgens de klimaatactivisten moet dat per direct. De groep wil daarom op 30 december nog steeds de A10 Zuid blokkeren.

De NOS meldde vanochtend dat ING naar aanleiding van de klimaattop in Dubai het besluit had gemaakt om de afbouw van belangen in de fossiele industrie te versnellen. In 2030 moeten de belangen met 35 procent zijn afgebouwd, dat was eerder nog 16 procent. Ook de volledige stop in 2040 met fossiele brandstoffen is nieuw, het oude doel was namelijk 50 procent.

Eis blijft staan

Extinction Rebellion noemt de richting die de bank op gaat met de afbouw 'de juiste kant op', maar vindt de verandering nog niet voldoende. "Als we rekening houden met andere landen en alles wat Nederland in het verleden heeft vervuild, dan mogen we eigenlijk al helemaal niets meer uitstoten." Volgens de woordvoerder komt de afbouw niet snel genoeg en zou dan de twee graden Celsius opwarming van de aarde niet meer tegen te houden zijn.

"Bestaande projecten voor olie, kolen en gas zullen dus gesloten moeten worden. En nieuwe projecten beginnen kan al helemaal niet meer", gaan de klimaatactivisten verder. Hun eis in de richting van ING blijft staan. "ING moet per direct stoppen met de financiering van, en dienstverlening aan, de fossiele industrie."

Blokkade nog in zicht

De plannen die Extinction Rebellion heeft om de A10 Zuid, bij het oude hoofdkantoor van ING, te blokkeren gaan daarom door. "We roepen iedereen op om met ons in opstand te komen tegen ING en op 30 december mee te doen met de vreedzame blokkade van de A10."

Burgemeester Halsema sprak eerder haar zorgen uit over de demonstratie. De bereikbaarheid van het VUmc en de politiecapaciteit waren twee punten die ze aanhaalden. Extinction Rebellion weerlegde de burgemeester ook al. "De ring is vaker afgesloten zoals voor werkzaamheden aan de een tunnelbak voor station Zuid en wij vragen niet om grootschalige politie-inzet, maar om het waarborgen van ons recht op protest."