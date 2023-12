Door daklozenoverlast sloot Raymond zijn ijssalon, nu keert hij terug op wielen

Voor Raymond Barriel is 2023 een jaar geweest met veel tegenslagen. De goedlachse ondernemer moest met pijn in het hart zijn ijssalon sluiten vanwege aanhoudende overlast van daklozen en verslaafden. Met een nieuw jaar én nieuwe plannen in zicht, hoopt Raymond snel weer ijsjes te verkopen.

Raymond en schoonzoon Kevin staan voor de nieuwe ijswagen - Foto: NH Media / Kelly Blok

De Helderse Raymond Barriel woont vlakbij het Julianaplein en dus ook bij het pand waar zijn ijssalon Bella Gioia zat, maar sinds de sluiting op 17 september probeert hij die straat zo veel mogelijk te vermijden. "Het voelt voor mij nog steeds niet als een afgesloten iets", vertelt Raymond dan ook. Er zit nog veel verdriet en boosheid, want de ondernemer had zijn toko het liefst helemaal niet willen sluiten. Maar de keuze om te stoppen bleek onvermijdelijk, omdat de overlast van daklozen en verslaafden voor zijn ijssalon maar niet minder werd en hij niet kon rekenen op hulp van de gemeente. Bange kinderen Er is, vooral in de laatste maanden dat de ijssalon nog open was, namelijk veel gebeurd in en voor Raymond zijn ijssalon. Schoonzoon Kevin, die de beoogde opvolger was, zag de situatie met lede ogen aan. "Ik vond het altijd erg voor die meiden die er werkten. Die waren gewoon bang. En alle kleine kinderen durfden niet meer langs te komen", vertelt hij dan ook. Tekst gaat verder onder de foto.

IJssalonhouder Raymond met dochter en schoonzoon - Foto: NH Media / Kelly Blok

De maat was voor Raymond vol toen hij tijdens zijn vakantie in paniek opgebeld werd door zijn dochter. Ze voelde zich onveilig door de komst van een dronken man in de ijssalon. Dat soort gebeurtenissen hebben een diepe indruk gemaakt op de personeelsleden én Raymonds dochter. "Ze huilt er nog wel eens over als ze erover praat", vertelt hij bedroefd. Inmiddels is de huur van het pand al een tijdje opgezegd een heeft Raymond zijn hele inboedel verhuisd naar een loods. Van de stoelen en tafels tot de vitrine, ijsbekers en menukaarten: alles staat er opgeslagen. In onderstaande video vertelt Raymond over de nieuwe plannen van zijn ijswagen (tekst gaat verder onder de video):

Bella Gioia rijdt vanaf volgend jaar rond met een ijswagen - NH Nieuws