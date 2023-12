Amsterdam aA nl Parkeergarage Amsterdam blijkt 'auto-val': "Had de recensies moeten lezen"

Wie een avondje uit gaat in Amsterdam, kan volgens Marc en Berend beter niet parkeren in de garage aan de Nicolaas Maesstraat in Zuid. De lift die de auto's naar beneden brengt, gaat namelijk om de haverklap stuk. Pas als Marc en Berend zelf uren vaststaan, zien ze de recensies op Google, de uit frustratie op de muur gekalkte teksten, en het (waarschijnlijk) in elkaar getrapte 'P'-bord voor de ingang.

Berend gaat 12 december naar een optreden in het Concertgebouw en parkeert zijn auto in Parking Museum Quarter. Eenmaal terug van een leuk uitje, blijkt de avond toch net even anders te lopen dan verwacht. Zijn auto kan de parkeergarage niet meer uit omdat de autolift defect is. "Ik snap dat een lift kapot kan gaan", zegt hij achteraf. "Maar regel het vervolgens dan." 'Zelfs één ster is teveel' Als Marc dan op Google Reviews kijkt voelt hij nattigheid, want een groot deel van de recensies is zeer negatief. Een reactie luidt: "'Zelfs één ster is nog te veel. Samen met dertig andere gedupeerden hebben we uren moeten wachten op de reparatie van de lift." Een ander schrijft dat ze haar auto pas na drie dagen kon ophalen. Weer een ander heeft het over de slechte communicatie van de beheerder. "Monteur zou onderweg zijn. Uiteindelijk geen monteur te bekennen. Eigenaar van de parkeergarage heeft niets van zich laten horen."

Google recensies NH Media

Google recensies NH Media

Google recensies NH Media

Zoals wordt geschreven in de laatste review, zo ging het ook op 12 december. "Er werd ons vertelt dat er een monteur zou komen", vertelt Berend. "Na 1,5 uur wachten, bleek dat toch niet het geval. Als je een parkeergarage 24/7 open is, zorg er dan ook voor dat er 24/7 service is." Uiteindelijk stonden er vijf mensen te wachten op een monteur die niet kwam. Taxi van 220 euro Marc en Berend kenden elkaar niet, maar namen samen een taxi terug naar regio Utrecht voor het lieve sommetje van 220 euro, een bedrag dat -als het goed is- zal worden vergoed door de eigenaar van de garage. De volgende dag konden ze hun auto ophalen. De twee hopen vooral andere automobilisten te waarschuwen en willen dat de eigenaar de volgende keren wél verantwoordelijkheid neemt. De eigenaar van de garage is BAR Parking, die parkeerplaats laat beheren door APCOA Parking. Zij zijn verantwoordelijk voor het oplossen van storingen. Het bedrijf is gevraagd om te reageren op de klachten, maar een reactie is uitgebleven.