Nieuwe wijk in Enkhuizen met 500 huizen stap dichterbij na tekenen overeenkomst

Op het stadhuis in Enkhuizen is vanmorgen een intentieovereenkomst getekend voor het nieuwbouwplan Gommerwijk West-West. Hiermee is een nieuwe stap gezet in de nieuwe woonwijk bij het Streekbos, waar ruim 500 woningen gebouwd moeten worden. "We willen zo snel mogelijk proberen om de eerste heipalen de grond in te krijgen."

Het zijn drukke dagen bij de gemeente Enkhuizen, begint wethouder Jan Franx vanmorgen het tekenmoment. Zo is er afgelopen maandag een akkoord bereikt over het zwembad Enkhuizerzand, dat de komende 30 jaar in beheer komt van Europarcs. En ook dit bouwproject - het moederplan werd al in 2009 opgesteld - krijgt vanaf vandaag een vervolg.

Bijzonder aan het moment van de ondertekening is dat beide projectontwikkelaars - Timpaan en BPD - bezwaar hebben aangetekend bij de Raad van State. Zij hebben een gedeelte van het gebied in bezit en de overeenkomst gaat over het totale bouwproject. De oprichting van een vennootschap onder firma (vof) moet voor een gezamenlijke ontwikkeling zorgen.

In de nieuwe woonwijk, gelegen naast het Streekbos, moet in de komende jaren meer dan 500 woningen worden gebouwd, waarvan 30 procent bestemd is voor sociale huur. "We hopen snel op stoom te komen en te beginnen. Dit vanwege de schreeuw om nieuwe huizen bij zowel jongeren als ouderen", vertelt wethouder Jan Franx. "We zijn trots en ook blij dat we nu iets gaan doen."

Betaalbare woningen en veel groen

Ook adjunct-directeur John Noordeloos van Timpaan is blij met de intentieovereenkomst. "Als West-Fries ben ik trots iets bij te dragen aan de woningbouw in de regio", zegt hij. Noordeloos wordt aangevuld door Bas Kalter, ontwikkelingsmanager Noord-Holland Noord bij BPD, die vertelt dat Gommerwijk West-West een woonwijk moet worden met betaalbare woningen en veel groen. "We willen zo snel mogelijk proberen om de eerste heipalen de grond in te krijgen."

Beide projectontwikkelaars behoren tot de bezwaarmakers van een zaak dat nu bij de Raad van State ligt. Een woordvoerder van de Raad van State liet afgelopen vrijdag weten dat er binnen twaalf weken na aankomende vrijdag, in het nieuwe jaar dus, uitspraak gedaan wordt.

Volgens een ambtenaar van de gemeente heeft dit te maken met het bestemmingsplan, dat in eerste instantie alleen door gemeente Enkhuizen is opgesteld. Nu worden de bouwplannen met Timpaan en BPD uitgewerkt, en kunnen de werkzaamheden gezamenlijk uitgevoerd worden. Het bezwaar betekent niet dat er een streep kan komen door de woonwijk, legt Noordeloos uit. "En anders hebben we een nieuw beginpunt."

Eerste woningen mogelijk opgeleverd in 2026

Als de Raad van State uitspraak gedaan heeft in de zaak kunnen er voorbereidingen worden getroffen. De partijen verwachten dat de eerste palen in 2025 in de grond worden geslagen, aan de noordkant van de nieuwe woonwijk Gommersdijk West-West. Een jaar later moeten de eerste woningen worden opgeleverd.

"Er zijn de laatste jaren gesprekken geweest met meerdere aannemers, die er klaar voor zijn om aan de slag te gaan", vertelt John Noordeloos van Timpaan.