De Peiling: ik ben klaar met kerstmuziek

Je zet de radio aan en het ene na het andere kerstnummer vliegt om je oren. De hitlijsten staan weer gevuld met Last Christmas, Rockin' Around the Christmas Tree en All I Want For Christmas Is You. De een vindt het geweldig en kijkt er het hele jaar naar uit, terwijl de ander meteen de radio uitzet en de helemaal klaar is met de kerstliedjes. Hoe zit dat bij jou?