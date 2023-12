Explosie veroorzaakt flinke schade aan woning in Zaandam

In de P.C. Allstraat in Zaandam ging vanmorgen een explosief af bij een woning, het ging waarschijnlijk om zwaar vuurwerk. Niemand raakte gewond.

De politie kreeg rond 6.25 uur een melding van een explosie bij een woning in de P.C. Allstraat. Hierbij raakte niemand gewond, alleen de voordeur raakte beschadigd. De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk.

Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. De politie is daarom op zoek naar getuigen of camerabeelden die ze kan helpen bij het onderzoek.

Zoveelste explosie

Het is niet de eerste keer dat er een explosief afgaat bij een woning in Zaandam. Begin deze maand was een explosie in een woning aan de Govert 't Hoenstraat, hierbij was de schade aanzienlijk.