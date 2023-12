Uiterste poging politiek mislukt: Texel Zoo moet toch definitief de deuren sluiten

Ondanks een uiterste poging van de lokale politiek om Texel Zoo te behouden, is gisteravond besloten dat de kleine dierentuin definitief de deuren moet sluiten. In april probeerde de politiek ook al iedereen mee te krijgen om de 'illegale dierentuin' te legaliseren, maar ook toen was er geen meerderheid voor te vinden.

"Ik wil jullie vragen om over jullie hart te strijken en niet zo'n leuke, kleine dierentuin voor onze Texelse jeugd verloren laten gaan", zei Astrid van de Wetering van de D66 gisteravond. Voor de dierentuin was officieel nooit een vergunning afgegeven en het vorige college wilde Texel Zoo legaliseren. Maar de vergunning kwam er nooit, waarna het met sluiting werd bedreigd.

Volgens Anneke Visser-Veltkamp van PvdA pro Texel is sluiting niet meer dan terecht, want de eigenaar had zonder toestemming en verandering van bestemmingsplan al jaren Texel Zoo gerund. "Alsnog legaliseren omdat ze zich niet aan de regels houden, is niet juist."

Bierbrouwerij

Dat een bierbrouwerij recent wel toestemming kreeg om aan dagrecreatie te doen, vonden de partijen geen goede reden. Daar is de dagrecreatie niet de hoofdactiviteit, wat van het houden van dieren in een dierentuin wel kan worden gezegd. Wethouder Cees Hooijschuur zag dan ook geen reden om het besluit terug te draaien: "Er is tussen april en nu niets veranderd."

Ondanks diverse pleidooien ging de gemeenteraad dus niet overstag. Een meerderheid stemde tegen legalisatie van de kleine dierentuin en daarmee valt het doek voor Texel Zoo.

De dierentuin krijgt nu twee jaar de tijd om af te bouwen.