Woningbouw op landgoed Dennenheuvel Bloemendaal mag doorgaan van hoogste rechter

Bijna drie jaar nadat de provincie de vergunning verleende, is er groen licht voor woningbouw op landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal. De Raad van State veegde bezwaren van Buurtvereniging Bloemendaal-Noord van tafel.

De bestaande gebouwen van het klooster Euphrasia worden deels gesloopt. Op die plek komen zo'n tachtig nieuwbouwwoningen. Gedeputeerde Staten verleenden de vergunning op grond van de wet natuurbescherming al op 12 januari 2021.

De buurtvereniging is het niet eens met die vergunning, omdat het landgoed naast een Natura 2000-gebied ligt. De vereniging is bang dat de beschermde natuur wordt aangetast door extra stikstofuitstoot. Bovendien zijn er twijfels of de nieuwbouw wel 'gasloos' gebouwd kan worden, zoals in de plannen staat. Daarom stapte Buurtvereniging Bloemendaal-Noord eerder al naar de rechter. De rechtbank Noord-Holland wees de bezwaren op 30 mei vorig jaar af.

Raad van State

De vereniging tekende vervolgens bezwaar aan tegen dat besluit van de rechter bij de Raad van State, de hoogste rechter in het land. Die behandelde de zaak op 2 oktober. Vandaag kwam de uitspraak. Daaruit blijkt dat het hoger beroep ongegrond is verklaard en dat het eerdere besluit van de rechter overeind blijft. En daarmee kunnen de werkzaamheden op landgoed Dennenheuvel nu echt van start gaan.