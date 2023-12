PWN investeert miljoenen om waterwinstation bij Andijk fors uit te breiden

Drinkwaterbedrijf PWN gaat het waterwinstation bij Andijk in 2024 fors uitbreiden om ook na 2030 voldoende drinkwater te produceren. Met de uitbreiding is een investering van meer dan 100 miljoen euro gemoeid.

De vraag naar drinkwater in Noord-Holland zal door bevolkingsgroei, economische groei en droogte in 2030 flink hoger zijn dan nu, constateert het drinkwaterbedrijf. Volgens berekeningen is er dan 117 miljoen kubieke meter water per jaar nodig. Dat is 5 miljoen kubieke meter meer dan wat er in 2022 werd gewonnen.

Om die doelstelling te halen moet de productiecapaciteit worden opgeschaald. "De productie wordt met de uitbreiding vergroot met 4.400 kubieke meter water per uur. Dat is een vergroting van 50 procent per uur ten opzichte van wat we nu kunnen produceren."

Onverwachte piekmomenten

Daarbij werkt PWN aan een 'overcapaciteit' van tien procent om onverwachte piekmomenten op te kunnen vangen. Die kan bijvoorbeeld ingezet worden bij een onverwacht hete zomer of plotselinge storing. Daar zit een simpele reden achter. "Dit doen we zodat we calamiteiten makkelijk op kunnen vangen en gemakkelijker gepland onderhoud kunnen verrichten."

Oftewel, zo legt PWN uit: "In 2030 willen we minimaal 129 miljoen kubieke meter water kunnen produceren."

