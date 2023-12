Hoop en heimwee in Twisk: Oekraïense gezinnen vieren samen Nederlandse kerst

Liever waren ze weer thuis geweest in Odessa, maar dat gaat niet. En ook moeten ze hun mannen missen die wekenlang voor hun werk op zee zijn. Toch maken deze drie Oekraïense gezinnen er het beste van. Met z'n tienen wonen ze samen in een boerderij in Twisk en zetten allerlei kerstlekkernijen op tafel.

"Thuis kerst vieren is beter", zegt een geëmotioneerde Yuliia, moeder van Denis (13) en Vova (4). "Maar we gaan gewoon door, zeker voor Vova, die is klein en hij kan zich het niet herinneren hoe we thuis kerst vierden. Dus maken we er hier het beste van."

Samen met twee andere Oekraïense gezinnen, komt ze twee jaar geleden vanuit Odessa in Twisk terecht. "Vijf dagen heb ik gereden. En in maart wonen we hier alweer twee jaar." De kinderen gaan in Medemblik naar school. "Het gaat goed, ik heb al best wat vrienden gemaakt", zegt de 13-jarige Denis in vloeiend Nederlands.

Met z'n allen onder één dak

Het zijn Klaas en Martha Groot die hun boerderij openstelden. Zelf wonen ze in het appartement wat eraan vast zit. "Dit deel kwam leeg te staan dus besloten we te helpen. We leven onder één dak, maar toch gescheiden. Daarom gaat het ook lang goed", zegt Klaas lachend.

Al bijna dertig jaar lang hebben ze in Twisk een gezinshuis, waar ze zo'n dertien pleegkinderen opvangen. Het voelt voor hen als vanzelfsprekend. Voor anderen klaarstaan. "De toekomst is onzeker, we hopen dat ze snel weer terug naar huis kunnen maar tot die tijd hebben ze hier een warme plek."

In gedachten bij familie in Odessa

Met hun gedachten zijn de gezinnen vooral bij hun familie, die in Oekraïne is. Zoals een oom en tante. Yuliia: "Zij willen niet weg uit Odessa. En hebben ook gezegd: 'als we doodgaan, dan is dat thuis'."

Maar hoe langer de situatie duurt, hoe wranger het wordt. Klaas: "Ze raken ook wel een beetje ontworteld merken we. Ze proberen hier een leven op te bouwen, maar hebben ook een leven in Oekraïne. Maar als ze teruggaan, weten ze niet wat voor leven hen daar te wachten staat. Ook al zou de oorlog voorbij zijn. Mensen doen elkaar zulke verschrikkelijke dingen aan. Het besef dringt door, dat het zeker een generatie gaat duren voor dat dat een beetje ingedaald is."

Eerste keer kerst op 25 december

En dus maken ze, ook met de feestdagen, er het beste van. Ook al is alles anders. Zo vieren ze voor het eerst kerst op 25 december in plaats van volgens de Russisch-orthodoxe geloof op 7 januari. In Oekraïne wilde ze af van 'het Russische erfgoed' en dus veranderde afgelopen zomer de wet, meldt NU.nl.

De tafel is vol gedekt, tussen de appeltaart staan Oekraïense lekkernijen. Het kerstfeest kan beginnen. Yuliia: "Volgens traditie spreken we altijd een wens naar elkaar uit, en wensen we elkaar rijkdom toe."

"Ik hoop dat er heel snel vrede komt en zij terug kunnen naar hun familie. En een leven kunnen opbouwen waarbij heel veel vergeving is", besluit Klaas.