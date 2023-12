Haarlemse hovenier schenkt Sophie een twee keer zo grote nieuwe kerstboom: "Ze is lyrisch"

De Doelstraat in de Haarlemse Vijfhoek heeft weer een kerstboom. De boom die buren eerder hadden gekocht en opgetuigd, bleek maandagochtend gestolen. Dankzij een gulle gift is er een nieuwe boom, die ruim twee keer zo groot is als de eerste kerstboom.

Na de diefstal maakte Sophie - de dochter van bewoner Rogier Tijm - een groot bord met de tekst: "Hallo, zouden jullie onze kerstboom terug willen brengen naar de Doelstraat? We snappen dat jullie hem willen lenen, maar we missen hem heel erg. Groetjes, de kinderen uit de Doelstraat."

Dat bord had effect, vertelt Tijm. "Er liep een stel door de straat en zij zagen dat bord. De man bleek een oud-hovenier te zijn, die handelt in kerstbomen. Hij doneerde een boom van wel 3,5 meter hoog. Een stuk groter dan het boompje van anderhalve meter, dat is gestolen."

'Sophie is lyrisch'

Deze boom is niet zo makkelijk mee te nemen, zegt Rogier Tijm. "Hij is goed verankerd in de grond. Ik heb meteen maar professionele kerstboomverlichting besteld, die komt vanavond."

Dochter Sophie is dolblij met de gulle gift. "Ze is helemaal lyrisch. Nadat NH over de boom had bericht, kwam zelfs het Jeugdjournaal langs. Zo heeft ze haar 'minute of fame' ook gehad", lacht Tijm. "De hele straat is opgewonden, want er staat ineens een enorme boom. Iedereen is nu op zolder op zoek naar overgebleven kerstballen."

Het kerstgevoel is helemaal terug in de Doelstraat.