Honderden posters voor vermiste hond zorgen voor ergernis in Beverwijk

Hond Lizzie is ook al vier maanden vermist, maar haar baasje houdt hoop en blijft de zoektocht doorzetten. Beverwijker Siem Weterings is er daarentegen helemaal klaar mee. Hij ziet vooral een wildgroei aan bordjes van vermiste dieren en vindt dat de eigenaar de bordjes weg zou moeten halen.

U kent ze wel: de geplastificeerde bordjes rondom bomen, lantaarnpalen en bushokjes waar een vermiste kat of hond op staat, zoals bijvoorbeeld de vermiste Lizzie. De vrijwilligers van Dog Search helpen Joke Bloemhof in het vinden van haar hond Lizzie met maar liefst 800 geplastificeerde bordjes. Juist omdat men nog hoop heeft na vier maanden.

Siem Weterings ziet het enorme aantal bordjes liever verdwijnen en deelde zijn mening in een ludiek stukje via de lokale krant. In de tussentijd stroomt zijn mail vol met allerlei hatelijke reacties vanwege zijn kritiek op de bordjes.

Dierenvriend

"Ik erger mij nu minder aan de bordjes, maar vooral aan de reacties. Dat mensen mij mailen dat ik niet van dieren zou houden. Ha! Als er iemand van dieren houd, ben ik het. Ik vind die bordjes na vier maanden zwerfvuil. Ruim het gewoon netjes op. Dat is toch niet te veel gevraagd?"

"Wij denken dat Lizzie nog te vinden is en geven daarom niet op", aldus vrijwilliger Mariëlle van der Eem van Dog Search. "Als zij het duingebied in is gelopen dan heeft zij weinig kans op overleving, maar het kan zijn dat Lizzie door iemand binnen is gelaten. Mochten we haar vinden of langere tijd geen zichtmeldingen meer krijgen dan halen we alle bordjes met haar afbeelding weer netjes weg."