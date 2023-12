Dit zijn de winnaars van de Fanny Awards op het Sportgala 2023

Een grote groep Amsterdamse kampioenen wonen, studeren of trainen in de stad en werden deze avond toegesproken door Sofyan Mbarki, wethouder Sport en ontvingen de kampioensmedaille. In totaal zijn er 25 sporters, coaches en ploegen genomineerd voor verschillende prijzen.

Dit jaar een extra bijzondere editie: Topsport Amsterdam vierde haar 25-jarig jubileum en het jaar 2023 gaat de boeken in als een zeer succesvol sportjaar voor Amsterdam met in record aantal (339) kampioenen.